Rafa Márquez jugará su último partido en el Jalisco

Guadalajara.- El adiós de uno de los jugadores mexicanos más importantes de la historia llega a su fin, Rafael Márquez ha decidido dar el paso del retiro, por lo que encarará sus dos últimos juegos de Liga con Atlas, primero este viernes en el Clásico Tapatío en contra de Chivas y la próxima semana poniendo el cerrojo en la visita a Pachuca. Ya después pensaría en ir al Mundial de Rusia.

“Mi último en el partido en el Jalisco, nos queda uno más en Pachuca, será la despedida de mi gente de mi casa, pero con el compromiso de terminar el torneo en Pachuca. Una victoria contra el rival de siempre sería el mejor resultado y la mejor despedida”, aseguró Rafa.

“Uno se propone cosas a corto, mediano y largo plazo. La corta es ganar el Clásico, después ir a Pachuca por otros tres puntos, me gustaría terminar de la mejor manera. Tengo el sueño de ir a un quinto mundial, me vengo sintiendo bien en estos últimos partidos, espero se pueda dar. Sería la cereza en el pastel, la culminación perfecta, ir al Mundial, aún si no fuera estoy muy orgulloso de la carrera que he tenido, pensaría ya en otra cosa”.

Sobe el presente del Atlas y el cariño que le tiene al equipo, Rafa habló sobre sus sentimientos a la playera rojinegra, además de que ve con buenos ojos el hecho de que estén debutando juveniles canteranos con el equipo, pues marcan el precedente rumbo al futuro.

“Viena una camada muy importante de jugadores que le puede dar otra vez ese nombre a la institución, ese sentido, está trabajando en eso para poder volver a sacar grandes jugadores. Hay que darles la oportunidad, eso es importante que un entrenador le tiene que dar la oportunidad a los jóvenes que vienen mucha calidad, hay que seguir trabajando y puliendo para que mañana sean grandes jugadores”.

“Atlas me encariñé mucho con la institución, fue quien me dio la oportunidad de empezar en esta carrera a nivel profesional, lo que lo rodea hace que lo quieras más. Es algo especial, es un sentimiento como tal, se le quiere, se le estima, se le apoya en las buenas y en las malas”.