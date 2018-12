Robert Dante Siboldi presentado como director técnico de los Tiburones Rojos del Veracruz

Veracruz.- Luego de la sorpresiva cancelación, la tarde del martes, finalmente el uruguayo Robert Dante Siboldi fue presentado ayer como director técnico de los Tiburones Rojos del Veracruz. El nuevo estratega escualo aseguró que acepta el reto de tomar al peor equipo de la Liga, circunstancia que que no le espanta y está dispuesto a hacer bien la cosas para sacar al equipo de la crisis en la que está metido. “Todos lo ven como un problema, yo lo veo como un campo de oportunidad”, explicó el estratega campeón con Santos Laguna.



Sobre la responsabilidad que tendrá desde la jornada 1 de pelear el descenso, Siboldi aseguró que no le asusta el panorama y está listo para asumir el reto. “Estoy acostumbrado a jugar descensos. El único club con el que jugué y no estuve en ese problema fue Cruz Azul, acepto el reto”, respondió con un aire de confianza. El técnico uruguayo agregó que no está preocupado por la problemática de sus antecesores, Guillermo Vázquez y Juvenal Olmos, quienes padecieron por la falta de pagos y nulos finiquitos. “Lo qué pasó con los otros técnicos es historia”.

Negó que la cancelación de su presentación, la tarde del martes, se haya dado por algún problema o desacuerdo con la directiva, al señalar que fue por atender un tema personal. El nuevo técnico de Tiburones llegó acompañado por sus auxiliares, Gonzalo Cigliuti y Carlos Cancela, así como el preparador físico, Pablo Sanguineti.

Se informó que la pretemporada será en Veracruz a lo largo de toda la semana y el próximo 10 trabajarán en Toluca, para solucionar el tema de la altura, previo a los amistosos que pretenden sostener antes de su debut, en el Clausura 2019 de la Liga MX, frente a Pumas, como primer obstáculo.

Durante la presentación del técnico, Mario Trejo explicó que la directiva está convencida de que Siboldi y su cuerpo técnico son ideales para sacar adelante al grupo. Apuntó que se trabaja en la conformación del plantel, al revisar las bajas para definir la lista de transferibles y buscar los refuerzos necesarios. Sobre el escándalo sexual en el que se vio involucrado el club jarocho y sus fuerzas básicas, Trejo reiteró que el equipo no tiene nada que ver y que una vez que se aclare, René Isidoro García regresará a su rol de técnico de la Sub-20.

Posteriormente, Siboldi dirigió su primera práctica ya como estratega escualo.