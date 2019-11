Rojinegras profesan su amor a lo Atlas

Portar los colores del equipo Atlas va más allá de lo que alguien pueda imaginar. Así lo consideran María Martínez, Norali Armenta y Julissa Dávila, jugadoras del cuadro femenil, quienes pregonan su amor a la institución de una manera muy peculiar. Sentada en las gradas de la cancha Alfredo Pistache Torres, María -quien es una de las pioneras del cuadro de la Academia- se anticipa a sus compañeras: “Tengo la dicha de ser de las contadas que están desde que inició la Liga, y eso es algo maravilloso. He visto la transformación del equipo y la manera en que la directiva ha apostado por nosotras, reforzando y apoyando en todo sentido, lo que me enseñó a creer y llevar conmigo los valores de dicha institución”, dice al Diario de los Deportistas.

“Atlas es más que un club, es una familia. Aquí, ya sea dentro o fuera de la cancha, te cobijan y respaldan para impulsarte a dar lo mejor”, añade, mientras toca orgullosa el escudo de su playera rojinegra. Norali es la siguiente, y aunque es poco el tiempo que tiene en las filas rojinegras, la delantera no pude ocultar su emoción, tras llegar como refuerzo estrella: “Acá estoy feliz, contenta, me siento agradecida, porque me abrieron las puertas y no sólo el profe, sino la afición, que desde el primer día que se enteraron de que vendría para Jalisco me llenaron de mensajes lindos, con vibra muy positiva”, menciona conmovida.

Julissa, al ser también una de las jugadoras que se incorporó apenas en el Apertura 2019, coincide con Norali y elogia a los seguidores que la recibieron con los brazos abiertos: “Es cierto. Acá la gente es muy bonita. Cuando llegué, igual que ella, no dejaban de mandarme palabras de aliento y juro que estaba sorprendida, porque allá en Tigres no había jugado el torneo anterior y me conocían”, señala en tono tierno. “Sé que cada equipo tiene a su gente y todos son únicos, pero conforme pasan los días entiendo por qué se caracterizan como La Fiel”, expresa sonriente.

“¡Hola, chicas! Sigan como hasta hoy, que el título es nuestro”, gritan unos chicos de fuerzas básicas, cuando las descubren en la cancha Alfredo Pistache Torres: “Cuídenosla”, abundan, camino al emblemático escudo que está a un lado.

Las tres posan para la lente de ESTO y advierten: “Ahora sí ese título es nuestro. Haremos lo mejor y nos entregaremos por nuestra gente, ellos lo merecen y no queremos fallarles”, rematan, ilusionadas.