Pepe Segarra deja Televisa Deportes luego de 42 años: “comienza un nuevo reto”

En una noticia que tomó desprevenidos a propios y extraños, Pepe Segarra, entrañable comentarista de Televisa en deportes como futbol americano y beisbol, anunció su salida de la televisora después de más de cuatro décadas.

A través de sus redes sociales, el narrador informó que está por comenzar una nueva etapa en su trayectoria profesional.

Futbol Cruz Azul golea a Chivas y se consolida como líder general de la Liga MX

“Mis niños, tengo algo que contarles… Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen. Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir!! Les cuento pronto”, escribió Segarra.

Con su peculiar estilo, Segarra creó escuela en las narraciones de partidos de Grandes Ligas y NFL. Junto a Toño de Valdés y Enrique Burak, acapararon a la audiencia e hicieron de sus transmisiones una tradición, la de los “Tres amigos”, como ellos mismos se describían. En trayectoria narraron decenas de Series Mundiales y Super Bowls.

Mis niños, tengo algo que contarles…



Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen. 1/2 — Pepe Segarra (@pepesegarra) March 6, 2024

“Querido Pepe, me siento muy triste, pero a la vez contento por ti en este nuevo camino. La vida nos hizo amigos y hermanos. Me quedo con lo vivido profesionalmente, pero sobre todo con la parte personal. Sé que harás mejores a tus nuevos compañeros como lo hiciste con nosotros”, escribió su compañero Enrique Burak, a modo de despedida, a través de las redes sociales.

Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir!!

Les cuento pronto…. 2/2 — Pepe Segarra (@pepesegarra) March 6, 2024

Toño de Valdés tampoco dejó pasar la oportunidad de despedirse de su compañero y amigo. “Jose Vicentenario, Pepillo, Pepe, Amigo, son más de 42 años conviviendo, Super Bowls, Series Mundiales, Juegos Olímpicos y programas. Te vamos a extrañar pero estoy seguro que a donde vayas te va a ir muy bien porque eres una gran persona y un compañero extraordinario. Seguiremos conviviendo y te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Un enorme abrazo y mucho éxito”, publicó el comentarista.

El último trabajo que “Los tres amigos” realizaron juntos fue el Super Bowl LVIII, en Las Vegas, donde Kansas City se impuso a los 49ers.

Publicado en ESTO