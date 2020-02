Rafael Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos

Kuwait.- El tenista Rafael Nadal, ganador de 19 torneos de Grand Slam y 84 de la ATP, doble oro olímpico -individual, en los Juegos de Pekín’08; y de dobles en los de Rio’16, Brasil- es, posiblemente, el mejor deportista español de todos los tiempos.

El genio balear tiene clara la importancia que le da a los Juegos Olímpicos y su ambición de volver a brillar en la próxima cita, los de Tokio, dentro de unos meses.

“Hay que ver. Queda mucha temporada por delante. Y es una temporada exigente para mí, porque entre 2019 y 2020 he tenido muy poquito parón. Por eso, tengo que medir muy bien los esfuerzos, medir bien el calendario y las decisiones que vaya tomando. Que, evidentemente, aparte de que las decisiones me vayan ayudando en la medida en que tenga más o menos éxito, el calendario se finaliza con los resultados: al final, cuando ganas más, puedes jugar menos; y cuando ganas menos, tienes que jugar más. Es un principio básico de nuestro deporte”, señaló el actual número dos del mundo.

“Vamos a ver qué nos depara el calendario. Los Juegos Olímpicos siempre son una cita que está marcada. Es el evento deportivo más importante del mundo; con lo cual espero estar ahí”, añadió Nadal.

Rafa aún no sabe si sólo se dedicaría a los singles o también apostaría por los dobles: “No me lo he planteado, aún. Me faltan meses. Pero los Juegos Olímpicos siempre están para hacer esfuerzos, para dar el máximo. Y ojalá pudiera estar en todos los lados”.

EN SU MEJOR MOMENTO

Apenas han pasado un par de meses desde que se casó con Xisca Perelló y la posibilidad de tener hijos está muy latente. Al respecto, el mallorquín señaló que cuando llegue el día “me gustaría que practicaran deporte, el que quisieran. Hay muchos deportes que ayudan a crecer con unos valores adecuados de compañerismo, de esfuerzo, de respeto y creo que es un buen modelo educativo.

“Pero el deporte no es el único camino para tener una buena formación. Pero yo, como deportista y lo que es el mundo del deporte, pues sí que me haría ilusión que de alguna manera fueran deportistas. No digo profesionales; pero que tuvieran el espíritu de ser deportistas”, agregó.