¿Emergencia en la Estación Espacial Internacional? El rescate de la Soyuz MS-22

¿Hay peligro en la Estación Espacial Internacional? ¿Hay cosmonautas y astronautas varados sin poder regresar a la Tierra? Son titulares que hemos visto en los últimos días, pero la realidad no es tan dramática, aunque sí de preocupación.

La carrera entre Roscosmos y Sapace X

Desde la entrada de las naves Dragón de SpaceX en 2020, Estados Unidos venía reduciendo los viajes de sus astronautas en las naves rusas Soyuz, lo que sucede desde 2011 cuando la NASA retiró a los Transbordadores Espaciales.

Por ello, la Soyuz MS-22 volaría solo con cosmonautas rusos. Sin embargo, nuevos acuerdos entre la NASA y Roscosmos llevaron a intercambiar tripulantes. Así, Frank Rubio de la NASA pasó a la Soyuz MS-22, mientras que Anna Kikina de Rusia pasó a la Dragón Crew 5 de SpaceX.

El 21 de septiembre de 2022, la Soyuz MS-22 Konstantin Tsiolkovsky voló rumbo a la Estación Espacial Internacional con: Sergey Prokópiev (2o vuelo), Dmitri Petélin y Frank Rubio, ambos en su primer vuelo.

Días después, el 5 de octubre de 2022 despegó la Dragón Crew 5, con: Nicole Aunapu Mann y Josh A. Cassada de Estados Unidos, Koichi Wakata de Japón y Anna Kikina de Rusia. Para todos es su primer vuelo, excepto Koichi Wakata, siendo el quinto. Además, es de los pocos que ha volado en el Transbordador, la Soyuz y la Dragón.

Fuga en nave espacial rusa enciende las alarmas

Con ambas tripulaciones en la Estación Espacial, las actividades de la expedición 68 transcurrían sin novedad hasta el 15 de diciembre. Ese día, los cosmonautas: Prokópiev y Petélin saldrían de la Estación a una actividad extravehicular (VKD en ruso, EVA en inglés). Cuando estaban por abrir la escotilla y salir del Módulo Poisk, desde Moscú y Houston detectaron una fuga en la nave Soyuz.

La fuga fue de líquido refrigerante, sin él, no es posible garantizar una temperatura idónea para la supervivencia de los cosmonautas y el funcionamiento del equipo electrónico de la Soyuz (no de la Estación).

Ante la fuga, Roscosmos suspendió la salida al espacio de los cosmonautas.

¿Cómo será el rescate de la Soyuz MS-22?

A pesar del incidente, la Soyuz se mantiene intacta, la Estación sin novedad y los cosmonautas y astronautas no corren peligro alguno.

Días después, con los brazos robóticos ERA y Canadarm inspeccionaron el exterior de la Soyuz y encontraron una perforación de 0.8 cm, la cual se presume fue causada por el choque de un micrometeorito. Contrario a la fuga de la Soyuz MS-09 de 2018, en donde Roscosmos acusa de sabotaje a una astronauta estadounidense, aunque la NASA lo niega.

Tras el incidente, no es posible garantizar la seguridad de los cosmonautas al regresar a la Tierra en marzo de 2023 abordo de la Soyuz MS-22, como estaba planeado. La temperatura podría elevarse a niveles peligrosos. Además, la reparación en la órbita no es viable.

¿Cómo regresarán los cosmonautas? Podría pensarse que la nave Dragón Crew 5 tiene tres lugares libres, ya que puede transportar hasta siete astronautas y llegó con cuatro. Pero no es así. Por seguridad la NASA no permite más de cuatro astronautas en la Dragón, por lo que los otros tres asientos no están instalados.

Después de semanas de análisis, Roscosmos llegó a una solución: el 20 de febrero despegará la Soyuz MS-23 sin tripulantes y llegará a la Estación dos días después.

Cuando la Soyuz MS-23 se encuentre a 200 km de la Estación, desde ahí el sistema ruso Kurs MKP la guiará de forma automática a la bahía de atraque. Kurs tiene una eficiencia del 98.5%. De fallar, un cosmonauta toma el mando y completa el atraque. Pero en esta ocasión no habrá nadie abordo. Todos esperan que el sistema funcione a la perfección.

Una vez acoplada, los cosmonautas traspasarán los asientos de la Soyuz MS-22 a la MS-23, quedando lista para el regreso. Mientras que la Soyuz MS-22 regresará en mayo a la Tierra sin tripulantes.

Además, el plan de vuelo se ha modificado. Al volar la Soyuz MS-23 sin tripulantes en febrero, se pospone su misión original, que era volar en marzo con: Oleg Kononenko y Nicolai Chub de Rusia, y Laurel O'Hara de Estados Unidos, para una misión de seis meses. Mientras que la Soyuz MS-22 regresaría días después, con Prokópiev, Petélin y Rubio.

Ahora, se les ha informado a Prokópiev, Petélin y Rubio que su misión se extiende, tal vez, hasta septiembre. De completarse, habrían pasado ¡un año en la Estación! Algo similar pasó en 1991 al caer la Unión Soviética, tema que tratamos en nuestro artículo “El Falso Abandono de los Últimos Cosmonautas Soviéticos”

Aún falta conocer cuándo volará la tripulación original de la Soyuz MS-23, si lo hará en septiembre en la Soyuz MS-24 o pasará al siguiente año.

Mientras esto sucede, el 7 de febrero se separará el carguero espacial ruso Progress MS-20 de la Estación, cargando desechos y como es usual, se destruirá en la atmósfera terrestre. El 9 de febrero despegará el carguero Progress MS-22 transportando equipo y alimentos a la Estación.

También, a finales de febrero despegará la Dragón Crew 6 de SpaceX, con los astronautas: Stephen Bowen y Warren "Woody" Hoburg de Estados Unidos, Sultan Al-Neyadi de los Emiratos Árabes Unidos y Andrey Fedayáev de Rusia.

Hay un plan de emergencia si el rescate de la Soyuz fracasa

De suceder algo, que obligue a los astronautas y cosmonautas a abandonar la Estación Espacial antes de la llegada de la Soyuz MS-23 el 22 de febrero, la situación se manejará así: entre el 17 y 18 de enero pasarán el asiento de Frank Rubio de la Soyuz a la Dragón, la cual regresaría a la Tierra con 5 astronautas, mientras Prokópiev y Petélin regresarían en la Soyuz MS-22, esperando que la temperatura no se eleve a niveles peligrosos, con dos personas aumentaría menos que con tres. Por supuesto, nadie espera que esto sea necesario.

Esto nos recuerda los peligros del espacio. Un micrometeorito viajando a 7 km/s perfora una nave espacial pero también a un ser humano.