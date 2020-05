En riesgo, el futuro de la ciencia en México

El recorte presupuestal del 75% que la Secretaría de Hacienda pretende aplicar a las partidas 2000 y 3000 de la mayoría de sus dependencias gubernamentales y de sus centros públicos de investigación, alarmó a la comunidad científica, que esta semana ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que esta medida alcance al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional.

La investigadora del Departamento de Química de este centro, Liliana Quintanar Vera, confirmó a El Sol de México que aunque es un hecho que el Cinvestav se encuentra en la lista de las dependencias de gobierno que sufrirían este recorte, su director general, José Mustre de León, está buscando la posibilidad de gestionar un recorte menor.

De acuerdo con la científica, esta reducción en los gastos operativos del Cinvestav lo pondría en una situación muy complicada, no solo para los jóvenes investigadores que quieran iniciar una carrera en la ciencia o para los estudiantes de posgrado, sino incluso para solventar sus gastos básicos de operación.

"Un recorte del 75% en gastos de operación implica a lo mejor no tener ni para pagar los servicios básicos de luz, teléfono o internet… además de que se estarían comprometiendo las actividades de investigación”.

Combaten al virus... y los castigan

La amenaza de un recorte presupuestal surge en el contexto de la contingencia sanitaria provocada por la enfermedad del Covid-19, a la cual el Cinvestav le ha hecho frente de diversas maneras, no solo apoyando directamente al sector médico, sino por medio de estudios concretos en la búsqueda de posibles vacunas y otras herramientas que ayuden a combatir el problema.

Apenas este lunes, se informó del desarrollo de un dispositivo que puede realizar pruebas del virus en solo 15 minutos y sin tener que acudir al hospital, el cual fue desarrollado por investigadores del IPN.

La especialista hace énfasis en que México dejará de tener la capacidad de desarrollar estos avances y de tener esa capacidad de respuesta si hoy se pone en peligro la viabilidad de este sector… “Se estaría comprometiendo el futuro de la ciencia en México”, asegura.

Pero no es la primera vez que el campo de la ciencia tiene que luchar para exigir un mínimo de recursos para operar. Quintanar recuerda con ironía: “Hace aproximadamente un año, mucho antes de esta crisis, estábamos manifestándonos con pancartas afuera de Palacio Nacional porque se había anunciado un recorte del 30% para el Cinvestav”.

Que le quiten dinero al @CIDE_MX es lamentable, ¡que le quiten al @Cinvestav es inhumano! Muchos de los científicos más importantes del país han pasado por ahí. Con 75% menos de recursos, los proyectos de investigación serán insostenibles. Y como esas, muchas otras instituciones. — Ricardo Baruch D. (@baruchdom) May 27, 2020 A pesar de sus grandes aportaciones, el Cinvestav -una de las más importantes instituciones de investigación de México y AL- es uno de los centros científicos a los que se obliga a reducir 75% sus gastos operativos, poniendo en peligro todo su funcionamiento. https://t.co/yFTzVKpTst — Javier Flores (@javerosf) May 27, 2020 Lamentable que el Langebio del CINVESTAV Irapuato solo tenga presupuesto para operar un mes más, producto de la disminución del 75% de su presupuesto. Todo por el afán del Gobierno Federal de cancelar los apoyos suficientes a la ciencia y a la tecnología. — Julián Adame (@JulianAdame_49) May 25, 2020

¿Qué se compromete con un recorte del 75% a gastos de operación?

La formación de 3,100 estudiantes de posgrado

La viabilidad y operación de sus 66 programas de posgrado

Los compromisos que tiene el Cinvestav con otras fuentes de ingresos

Un centro de investigación de alta competitividad, que es el número 1 en México y el número 2 o 3 de América Latina

La capacidad de respuesta en momentos de contingencia, como la que actualmente está viviendo México y el mundo.

El doctor en biología molecular Carlos Xuarez publicó en su cuenta de Twitter: “Es muy triste lo que le han hecho al CINVESTAV (…) Por el hecho en sí, pero también por lo que nos dice de la ciencia en Mexico.” Y agregó: ¿Por qué el estado cerraría una de las pocas instituciones que podrían ayudarle a salir adelante de la pandemia? ¿Por qué están tan desconectados el gobierno de los investigadores, cuando el problema es obvio que requiere de una solución científica?

La secretaria de la Comisión de Hacienda del Senado Nuvia Mayorga, dijo que esta decisión dejará inmóvil a la administración pública y que el golpe será mortal para los centros de investigación y para las instituciones de educación superior, como es el caso del CIDE y del propio Cinvestav.

