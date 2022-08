Telescopio James Webb capta dióxido de carbono en la atmósfera de un exoplaneta

Durante las exploraciones que realiza el telescopio James Webb de la NASA se hizo otro descubrimiento importante y por primera vez se tiene evidencia clara de la existencia de dióxido de carbono en un planeta fuera del Sistema Solar.

El hallazgo proporciona información para los científicos sobre la composición y creación de este exoplaneta.

El astro fue llamado por la agencia espacial como WASP-39 b está formado por gas caliente, cuyo tamaño equivale a un cuarto de la masa de Júpiter y a diferencia de los gigantes gaseosos más fríos, este planeta orbita muy cerca de su estrella.

Anteriormente otros telescopios como el Hubble y Spitzer detectaron la presencia de vapor de agua, sodio y potasio en la atmósfera de este planeta, sin embargo James Webb posee una inigualable sensibilidad infrarroja que logró documentar el dióxido de carbono.

"Tan pronto como aparecieron los datos en mi pantalla, me atrapó la enorme función de dióxido de carbono", dijo Zafar Rustamkulov, estudiante de posgrado de la Universidad Johns Hopkins y parte del equipo científico.

El grupo de investigadores se sintió emocionado, ya que ningún observatorio había logrado medir este compuesto químico, mismo que es crucial para medir la abundancia de gases como el agua y el metano que se cree que existe en este tipo de exoplanetas.

"Detectar una señal tan clara de dióxido de carbono en WASP-39 b es un buen augurio para la detección de atmósferas en planetas más pequeños del tamaño de la Tierra", dijo Natalie Batalha de la Universidad de California en Santa Cruz, quien lidera el equipo.

Encuentran agua en WASP-96

Al comprender la composición de la atmósfera de un planeta se puede llegar al origen del mismo y cómo fue evolucionando y funcionan como “rastreadores sensibles de la historia de la formación de planetas” en palabras de Mike Line de la Universidad Estatal de Arizona.

Este exoplaneta ya había sorprendido a los científicos, ya que con anterioridad se descubrió agua en su atmósfera.

El telescopio apuntó su el Generador de imágenes del infrarrojo cercano y espectrógrafo sin rendija (NIRISS, por sus siglas en inglés) hacia WASP-96 durante más de seis horas mientras el planeta pasaba frente a su estrella.

El equipo que participa en el proyecto del telescopio explicaron que el aparato capta la luz de la estrella que ha sido filtrada por la atmósfera del planeta para luego compararla con los valores registrados cuando el planeta no obstruye la emisión.

Con esto se puede determinar la presencia y abundancia de gases clave en la atmósfera del planeta, ya que los átomos y las moléculas tienen patrones característicos de las longitudes de onda que absorben.









