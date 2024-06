¿Cómo se eligen los nombres de los huracanes?

La temporada de huracanes estás más cerca que nunca, pues el Centro Nacional de Huracanes del Pacífico tenía previsto que iniciara el 1 de junio y termine el 30 de noviembre.

Tras ello, se esperan 20 ciclones tropicales en el pacífico y 17 ciclones en el atlántico, los cuales afectan directamente a México. En cuanto a los huracanes, el Centro Nacional de Huracanes del Pacífico enlista al menos 50.

Cada uno de los huracanes tiene un nombre específico, ¿alguna vez te has preguntado cómo los nombran? Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el proceso por el cual se eligen.

¿Cómo se nombran los huracanes?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) es la responsable de nombrar a las tormentas tropicales y a los huracanes, incluso tiene una lista preparada desde antes que inicie la temporada.

Esta lista se repite cada seis años y se integra por nombres femeninos y masculinos por cada letra del abecedario, en idiomas español, inglés y francés. Es decir, la lista utilizada para 2024 se repetirá en 2030.

¿Se puede cambiar el nombre previsto para un huracán?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se puede eliminar el nombre únicamente cuando el huracán haya provocado pérdidas mortales y daños cuantiosos.

En esos casos, el país que padeció el impacto del huracán, podrá solicitar a la OMM el retiro del nombre del listado, en caso de aceptar, no se volverá a utilizar ese nombre y será reemplazado por uno de la misma letra.

En 2014, México solicitó retirar a Ingrid y Manuel, sustituidos por Imelda y Mario, debido a los graves daños que dejaron estos en septiembre de 2013. Otros nombres que se han retirado son Patricia, Erika y Joaquín.

🚨REMINDER! We are updating some of our products and services for the upcoming 2024 hurricane season. Please refer to our product update document and familiarize yourself with these updates before the season begins!https://t.co/ulNQLSEgi4 pic.twitter.com/sbnphkdN45 — National Hurricane Center (@NWSNHC) April 11, 2024

¿Por qué los huracanes tienen nombres de personas?

La Conagua considera que los huracanes tienen nombres de personas gracias a la sencillez que implica su identificación. Esta tradición se tiene desde el siglo XIX, cuando se bautizaban las tormentas tropicales y huracanes por el santoral del día en el que azotaban con mayor fuerza.

Sin embargo, a finales del siglo XIX, Clement Lindley, meteorólogo australiano, comenzó a nombrar a los huracanes con nombres bíblicos de mujeres, pero en 1979 Estados Unidos comenzó a incluir nombres masculinos debido a que consideraron que estos cobraban un mayor número de víctimas porque la población no los tomaba en serio.

¿Cuáles serán los nombres de tormentas tropicales y huracanes que se formen en 2024?

En el Océano Pacífico se formaran los siguientes huracanes:

Aletta

Bud

Carlotta

Fabio

Emilia

Daniel

Ileana

Héctor

Gilma

Lane

Kristy

John

Olivia

Norman

Miriam

Paul

Rosa

Sergio

Xavier

Vicente

Willa

Tara

Huracanes que impactarán en el Océano Atlántico: