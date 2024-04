Temporada de huracanes en México, ¿cuándo inician y en qué estados?

El inicio de las lluvias en el país no solo trae consigo parar con la ola de calor que afectaba a México, sino que también marca el inicio de la Temporada de huracanes en México.

De acuerdo con Meteored, sitio dedicado al clima, durante 2024 se espera una temporada de huracanes y ciclones tropicales muy activa, debido a la presencia de los fenómenos “El Niño” y “La Niña” que afectan la circulación atmosférica a nivel global.

¿Cuándo inicia la temporada de huracanes en México?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes del Pacífico, la temporada de huracanes en México inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Sin embargo, la agencia estadounidense indica que podría adelantarse al 15 de mayo, día en el que inicia la temporada de huracanes en el Pacífico nororiental, que podría atraer tormentas a nuestro país.

Sociedad Esperan a La Niña con más calor para Hermosillo

Tras ello, se esperan 20 ciclones tropicales en el pacífico y 17 ciclones en el atlántico, los cuales afectan directamente a México. En cuanto a los huracanes, el Centro Nacional de Huracanes del Pacífico enlista al menos 50.

🚨REMINDER! We are updating some of our products and services for the upcoming 2024 hurricane season. Please refer to our product update document and familiarize yourself with these updates before the season begins!https://t.co/ulNQLSEgi4 pic.twitter.com/sbnphkdN45 — National Hurricane Center (@NWSNHC) April 11, 2024

¿Qué estados serán afectados por los huracanes?

En México, los siguientes estados serán afectados por los huracanes:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tamaulipas

Yucatán

Campeche

Quintana Roo

Tabasco

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los estados se verán afectados principalmente en agosto y octubre, cuando los huracanes lleguen con más impacto a nuestro país.

¿Qué huracanes se esperan en México?

En el Océano Pacífico se formaran los siguientes huracanes:

Aletta

Bud

Carlotta

Fabio

Emilia

Daniel

Ileana

Héctor

Gilma

Lane

Kristy

John

Olivia

Norman

Miriam

Paul

Rosa

Sergio

Xavier

Vicente

Willa

Tara

Huracanes que impactarán en el Océano Atlántico: