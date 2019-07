DíaMundialDelPerro: ¿Llenan vacíos con perrhijos y gathijos?

El 35% de cada 10 parejas de adultos mayores y millennials que tienen mascotas padecen el síndrome del nido vacío, pues por depresión o llenar vacíos, en los animales encuentran refugio al grado de llamarlos “perrhijos” o “gathijos” y defenderlos hasta con los dientes.

En el estado, incluso es tanto el amor a sus mascotas que llegan a perder el control y violentarse contra sus veterinarios, a quienes acusan de presuntas negligencias o maltrato cuando los inyectan y el perro o gato chillan.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Querétaro, Edgar Muñoz, acotó que estos casos se dan más en las personas adultas, sufren depresión cuando los hijos se van de casa entonces compran o adoptan mascotas para llenar ese vacío y suplir a la familia que tenían.

Es un fenómeno que también se da en las parejas de millennials, porque encuentran un refugio en las mascotas; hay casos -dijo- en los que son “tan aprensivos” que incluso empiezan su camino de “acumulación excesiva” de animales, lo cual no es una condición deseable al tenerlos hacinados en sus departamentos.

Humanizan animales

Para el médico humanizar a las mascotas es hablar de trastornos mentales y conductuales porque no normal, tratar con cariño a las mascotas, es algo “muy respetable”, aunque este no es un problema exclusivo de las parejas con el síndrome del nido vacío, también es un problema de las personas solteras o de quienes se niegan a tener hijos.

“Esta situación está fuera de orden, les compran zapatos, ropita de la temporada, o los disfrazan; los sacan a pasear en carriolas; los casan con atuendos de novios, les hacen fiestas con pastel; cosas como esas son un desorden. Es una conducta que creció en los últimos 10 años”.

Detalló que incluso hay quienes humanizan tanto a sus mascotas que los llaman: “perrijos” o “gathijos”, lo que también se llega a dar en parejas que no tienen hijos como los que padecen el síndrome del nido vacío.

Todo eso -explica Edgar Muñoz- lleva a otras situaciones, se vuelven más exigentes tal es el caso de que quieren que los trates como “sus bebés” y llegan al punto de aprensión y acoso que provoca estrés y controversias con el médico veterinario que los atiende.

Numeralia

65% de las parejas solas tienen perros

30% prefieren tener gatos en sus hogares

5% tienen peces o pájaros como mascotas

10% de dueños de mascotas las humanizan

65% de las clínicas han sufrido la violencia de los dueños de mascotas

Ciberacoso contra veterinarios

“En las reuniones con los colegas lo hemos planteado, hacen enfermizos a sus perros, llaman al veterinario para decir: ‘ya lloró o le dio diarrea al perro’; esto lo vemos diario. Aunque el médico no dé medicina, con el hecho de que vea a las mascotas se sienten mejor”.

A través de las redes sociales -sostuvo- la gente se queja y ataca de forma pública a algunos veterinarios hasta porque las mascotas lloran cuando les ponen las vacunas, lo que provoca descrédito del médico.

“Se ha acrecentado el ciberacoso por esta situación, porque a la vista del cliente no hay trato para la mascota que satisfaga y ataca a través de las redes, esta práctica se vuelve ya común”.

Hay grupos de Asociaciones Protectoras que se han dedicado al ciberataque en el estado, pero es más fuerte en San Juan del Río, el modo en que ellos lo expresan no es el adecuado y hacen manifiestos sin argumentos legales para hacer una demanda.

“El desprestigio está hecho y sigue mientras se hace la investigación y las aclaraciones. Por eso se daña a los veterinarios, porque les dicen ‘mataperros, no eres bueno, no me atiendes a mi mascota’. Hay muchas circunstancias que también son fuera de las redes sociales”.

Dejan de ejercer

Otro de sus colegas -informó- cerró su consultorio porque se fastidió no de los perros, sino de la aprehensión de sus dueños que pierden el control, se violentan, gritan, quieren ordenar cómo tratar al animal, esta situación se da más en las estéticas.

“Muchos de los colegas se previenen, hacen que se firme una carta o responsiva en la que establece que si el perro se pone agresivo, o si se trata de un proceso quirúrgico o un tratamiento que puede ser contraproducente, que estén conscientes que es factible que el perro reaccione de forma adversa”.

El líder de veterinarios mencionó que el 20% de sus colegas han optado por colocar cámaras y grabar cuando las mascotas están en tratamiento, porque eso da tranquilidad y seguridad a sus dueños.

Lo qué debes saber del síndrome

Personas que padecen el síndrome generan mascotas hipocondriacas

Perros tienen sistema de autotermoregulación de acuerdo a su raza, por lo que no se les debe colocar ropa

Acumuladores tienen de 2 a 7 perros

Ciberacoso vs médicos provoca que bajen sus consultas 30%

Mujeres dueñas de mascotas son más intensas y se violentan más que los hombres

Nancy y sus "perrhijos"

Nancy desde niña tenía gusto por las mascotas, pero hasta que se independizó a los 21 años fue cuando tuvo su primera mascota “todo el tiempo”; es decir hasta en su habitación.

Actualmente, ella y su esposo tienen dos perros: Honey y Kimmy, a quienes consideran sus “perrhijos” y siempre los llevan a todos lados, excepto si viajan en avión, pues no quieren que los duerman y los dejan encargados.

A Nancy le toca el cuidado por las mañanas y a su esposo por las tardes-noches, lo que incluye paseo y juegos en los parques, desayuno y comida; les permiten dormir con ellos, acostarse en la sala y se ponen a ver “la tele” con ellos.

Acepta que ella es “muy nerviosa” cuando hacen algún tratamiento a sus mascotas y prefiere pagar estudios para que su doctor tenga información de cómo es su salud, “sí nos da miedo que en una anestesia pueda morir”. Además de que ella prefiere que su marido detenga a sus “perrhijos” para que no le dé estrés.

Sofía y Andrés tienen "gathijos"

Sofía creció en una familia que por generaciones gustan de criar gatos porque son animales que los consideran limpios para hacer sus necesidades, pues lo hacen en una caja de arena, “son como hijos adolescentes, ahí está tu agua, comida y baño y lo hacen solos”.

Sofía vive en unión libre con Andrés y tienen dos gatos -Miztli y Leonora- a los que dejan salir a la calle y regresan cuando quieran, “estamos en tiempos en que los dos debemos trabajar, incluso tenemos dos trabajos cada uno, vivimos en una casa pequeña y apenas solventamos los gastos, pensar en tener un hijo es un lujo”.

Los gatos -dice- tienen permitido andar en toda la casa, es casi de ellos- sentimos que son nuestros hijos porque son nuestra responsabilidad y si se enferman los llevamos al médico y les hacen sus tratamientos.

Reconoce que la última vez que llevo a uno de sus gatos al veterinario entró en una conducta de ansiedad, no contra el médico, pero sí durante todo el día.