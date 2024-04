Gata viaja 6 días dentro de un paquete de Amazon que sus dueños enviaron en EU

La gata Galena usó una de sus nueve vidas luego de haber permanecido 6 días en un paquete de Amazon que viajó cientos de kilómetros en Estados Unidos.

La minina viajó el 10 de abril desde Utah en una caja que envió su dueña Carrie Clark a Los Ángeles. Al darse cuenta de que su mascota no estaba, tampizó su vecindario de bolantes para poder encontrarla.

Durante casi una semana, Galena estuvo dentro de una caja con botas de seguridad sin comida ni agua y fue una empleada de Amazon quien la rescató al revisar el contenido del paquete.

¿Qué pasó con Galena?

La gatita de ojos azules y nariz rosada fue llevada de inmediato a un veterinario en California, lugar de donde se pusieron en contacto con Carrie Clark.

"Galena es un gran apoyo emocional para mí y me ha ayudado a superar muchos problemas de salud durante los últimos seis años", dijo la dueña de la gata a KSL TV.

Clark y su esposo partieron de inmediato a Los Ángeles, donde Brandy Hunter, empleada de Amazon, rescató a Galena.





Galena salió bien en los exámenes médicos que le hicieron luego de sacarla de la caja. | Foto: Brandy Hunter

La mascota estaba hambrienta y sedienta luego de seis días en la caja de cartón, dijo Hunter, quien añadió además que podía intuir que Galena le pertenecía a alguien por la forma en la que se comportaba.

¿Cómo contactaron a los dueños de Galena?

Gracias al microchip que tenía Galena fue que Brandy y el veterinario se pudieron poner en contacto con Carrie y su familia.

"Definitivamente ella no tiene miedo de los humanos, ya que me permitió acariciarla en cuestión de minutos y literalmente en el momento en que compré el portaaviones de mascotas, se acercó a él y no luchó para entrar en él. ¡¡Espero que este sea un caso del gato entrando en la caja para jugar y accidentalmente sea enviado fuera y no alguien haciendo algo como esto intencionalmente!!", compartió desde sus redes para dar a conocer la historia de Galena.

Durante tres días Brandy cuidó de Galena, tiempo en el que aseguró, se portó muy bien pues nisiquiera maulló y se mantivo tranquila. Posteriormente, la gata y sus dueños se reunieron en la clínica veterinaria donde la revisaron luego de encontrarla en la caja de Amazon.

Con información de AFP