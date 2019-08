¿Puedes escuchar imágenes? Algunas personas afirman que sí los escuchan

En días recientes, una buena cantidad de gente compartió imágenes en Twitter que les recuerdan un sonido particular, ya sean caricaturas, series o películas.

Esto se dio a raíz de que varios usuarios twittearon la frase: “Psicólogo: no puedes escuchar imágenes” acompañada de una imagen aleatoria.

Psicólogo: No puedes escuchar una imagen.



Yo: pic.twitter.com/vaHgc99bki — Rivas 🎧🎬 (@Pseudo_Abogado) August 2, 2019

En esta dinámica, la persona escoge cualquier escena de un video y lo comparte con los demás para que identifiquen el sonido que viene acompañado.

Las imágenes son variadas pero las más destacadas han sido series como La Casa de Papel, Friends, El Chavo, entre otras.

Como cuando el psicólogo te dice que no puedes escuchar imágenes #LaCasaDePapel pic.twitter.com/5VdeErOFve — Francisco Blanco🇲🇽 (@FabbMX) August 5, 2019

Esta dinámica resultó muy divertida que varios usuarios ya han compartido sus pequeños acertijos. ¡Haz la prueba! ¿Tú logras oír algún sonido?

Si no puedes escuchar estas imágenes, no podemos ser amigos. https://t.co/2rO6hUDXfH — fleto😋 (@fleridav19) May 22, 2019

Imágenes que puedes escuchar. pic.twitter.com/TEX0KA4bqp — El 🐧 (@Gigio) August 3, 2019