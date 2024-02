Regalos que es mejor evitar dar a los japoneses

Los regalos en cualquier cultura son una muestra de expresión, ya sea de agradecimiento o que refleja determinados sentimientos y que se dan en momentos específicos.

Por ejemplo, cuando es una boda suelen darse objetos como vajillas o electrodomésticos, los cuales serán de mucha utilidad para la nueva pareja; en el caso de los cumpleaños se da algo que a la persona le pueda gustar, su libro favorito, un disco o algún boleto de concierto.

Sin embargo, todo depende del contexto cultural, en el caso de los japoneses, ellos tiene reglas muy específicas para dar regalos, es por eso que a muchos llamó la atención que durante el Día de la Candelaría el embajador de Japón, Noriteru Fukushima, dudará sobre si las personas aceptarían los tamales que estaba regalando ya que aquel país la cosa es distinta.

¿Qué se le puede regalar a un japonés?

Para los japoneses dar regalos es una manera de crear relaciones cordiales con sus seres queridos aunque tiene más un carácter obligatorio y el devolver el detalle es algo que no se puede olvidar.

Para ejemplificar, regalar té verde es un acto que sólo se realiza en funeral, pero si se da fuera de este contexto se presta a mal ya que culturalmente está asociado al duelo.

Algo que tampoco se puede hacer es regalar un peine, kushi en japonés. Ku significa sufrimiento y shi muerte, por lo que se piensa que es un mal augurio y fuente de dolor.

Salí a calles de #CDMX 🇲🇽 a repartir ricas tortas de tamal como año pasado (este año me salieron 2 niños)

Quise dar a personas que trabajan duro todos los días en la ciudad para agradecer, espero disfruten torta 🫔!

Arigato siempre por ser tan amables conmigo🙇#DiaDeLaCandelaria pic.twitter.com/OJh9o2lsNY — Noriteru FUKUSHIMA (@embjpmx) February 2, 2024

El número cuatro también es conocido como un número de mal agüero, cualquier obsequio que venga en cuatro partes o sea cuatro piezas es mejor no regalar.

Si de casualidad estás en Japón y das un regalo, no te ofendas si la persona no se emociona como lo haríamos en México, ya que se toman muy en serio, que, en caso de no gustar el presente por parte de una extranjero, la persona se vea ofendida por su elección.

Además, es posible que no lo acepten a la primera, puedes insistir y es hasta la tercera vez donde te lo recibirán, eso sí, de una manera muy educada, con reverencia, por lo que tú tendrás que hacer lo mismo.

La cultura japonesa en cuestión de regalos es estricta así que antes de dar un presente infórmate bien qué se da en determinado momento y así no avergonzar a nadie.