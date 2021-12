Chile no tiene primera dama, pero sí primer perro: el lomito de Boric abrió su propia cuenta de redes sociales

Chile está estrenando presidente y con él, un perrito de nombre Brownie, que ha causado gran furor en redes sociales, pues tiene su propia cuenta con un par de divertidas fotografías y miles de seguidores.

Gabriel Boric, quien ahora es mandatario de este país, presentó a su mascota, que se convierte en el "primer perro de la República de Chile" y compartió como primera publicación en su perfil brownie_presidencial una imagen en la que aparece acompañado de un mensaje donde se compromete con los animalitos de la nación, como lo hizo el dirigente de izquierda, de 35 años de edad, con toda la población.

"Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, sino que por todas las mascotas de Chile. Guau!", se lee.

Brownie se hizo conocido justo el día en que se llevaron a cabo las elecciones de Chile a través de un video en donde aparece Gabriel Boric despidiéndose de su fiel amigo horas antes de que se dieran a conocieran los resultados de los comicios.

"Ahora humano que vas a estar más tiempo lejos de nuestro lindo hogar, yo seguiré siendo tu amigo fiel", es otro de los mensajes que aparecen en la cuenta de Brownie, acompañado de un video en el que se le ve corriendo hacia el presidente electo.

La historia de cómo Brownie se convirtió en integrante de la familia Boric

Brownie llegó a la familia de los Boric desde hace seis años, cuando Tomás, hermano menor de Gabriel, buscaba con su pareja un lomito en adopción por Internet.

De pronto encontraron un anuncio por una camada completa de cachorros. Al llegar al lugar en donde los citaron vieron a todos los peluditos y entre ellos destacaba Brownie, quien tenía un problema en una de sus patas, lo que pudo hacerlo menos atractivo para el resto, pero el motivo por el que Tomás decidió compartirle su hogar.

El hermano menor del ahora presidente de Chile describió a Brownie, en alguna ocasión a los medios, como un perro "simpático, gentil, que no pelea con otros perros". Comentó que es un gran amigo muy hogareño, que es obediente y siempre camina al lado del integrante de la familia que le da estos paseos por la calle.

Además, el "primer perro de la República de Chile" está acostumbrado a las bajas temperaturas, a pesar de dormir en una casa acondicionada para contrarrestar los fuertes cambios del clima, que está ubicada en el patio.

Incluso ayuda a las labores del hogar, ya que cuenta la familia Boric, que una ocasión, mientras la madre estaba desenterrando papas de su huerto, Brownie comenzó a hacer hoyos en la tierra para ayudarla.

¿Por qué lo llamaron Brownie?

El peludo integrante de los Boric lleva el nombre de Brownie, debido a que es uno de sus postres favoritos y sin duda, la mascota presidencial hace honor a su nombre con tan dulce temperamento que ha conquistado el corazón de esta familia y el de muchos chilenos.

Brownie también fue protagonista de la campaña presidencial de Gabriel. Bajo el hashtag #AnimalitosConBoric, usuarios difundieron fotografías de sus mascotas para expresar su apoyo al candidato de izquierda, que se convirtió en el presidente más joven de Chile.