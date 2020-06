Desinfectantes para manos fabricados en México podrían ser peligrosos, advierte la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advirtió sobre nueve desinfectantes para manos fabricados en México que pueden contener metanol.

Los productos Lavar Gel y CleanCare No Germ tenían 81 por ciento y 28 por ciento de metanol, una sustancia tóxica si se absorbe a través de la piel o si se ingiere, según un análisis de muestras realizado por la FDA.

El diario The Washington Post indicó que la FDA recomendó a los consumidores estadounidenses no usar gel antibacterial con metanol, puesto que “no es un ingrediente aceptable para los desinfectantes de manos y no debe usarse debido a sus efectos tóxicos".

La FDA ya había recomendado en junio a la empresa Eskbiochem SA de CV de México retirar sus productos del mercado, de acuerdo con el Post,

Pero un representante de Eskbiochem, Alexander Escamillo, dijo que la empresa se enteró de la advertencia apenas este lunes y se comprometió a tomar medidas contra una persona involucrada en el envío del gel antibacterial.

Según la FDA, la exposición prolongada al metanol puede provocar náuseas, vómitos, dolores de cabeza, ceguera permanente y convulsiones.