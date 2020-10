Cada 13 de octubre se conmemora el No Bra Day como una campaña que llama a prevenir el cáncer de mama. Sin embargo, esta enfermedad sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres; y el porcentaje de pacientes que se atienden continúa siendo bajo, de 20% aproximadamente, mientras que, para que una cruzada sea exitosa, al menos el 70% de la población debe participar.

Beatriz Monroy Castillo, médica ginecóloga con especialidad en ginecobstetricia, explicó en entrevista que, “actualmente sólo el 20% de mujeres acude a realizarse sus estudios anuales”. Y señaló que algunos detalles a tomarse en cuenta son que, si existen antecedentes de cáncer de mama en tu familia directa, asistas a una exploración de mama desde los 25 años, además de la autoexploración mensual siete días después de la menstruación.

De acuerdo con esta médica el cáncer de mama no tiene nada que ver con el uso de brasier, “se había sospechado desde 2014 que el uso de éste podía contribuir en cierto grado porque se usaba muy apretado o la varilla limitaba el flujo de los vasos linfáticos que eliminan las toxinas del cuerpo, sin embargo, un estudio lo analizó y no se encontró evidencia y se descartó”.

Cinco puntos a favor de no usar brasier

Aunque se descartó que el uso de brasier tenga relación con el cáncer de mama, con ayuda de esta experta, te decimos cinco beneficios de no usarlo e incluso una razón del por qué necesitas comprar un brasier deportivo:

1. Con el uso del brasier, los tejidos de conexión que tenemos tienen más tendencia a la caída de la mama, versus quienes no lo utilizan. Es decir que, no se te caerán los senos por no usar brasier, eso es un mito.

2. En vez de usar un brasier convencional podrías usar mejor un brasier deportivo porque tienen a la mama más sujeta y en pacientes con fibrosis quística ayuda para evitar dolor.

3. Es benéfico no usar brasier en la noche para dejar que el drenaje linfático sea adecuado.

4. En el Síndrome Premenstrual (SPM) es mejor no usar brasier con varillas, porque el roce puede ocasionar que se inflamen más las mamas; por lo que incluso aquí se vuelve a sugerir el uso de top o brasier deportivo.

5. El uso de brasier no es obligatorio, no se te van a caer los senos ni es una prenda indispensable en la vida.

