Todo lo que sabemos de la píldora anticovid de Pfizer aprobada por la FDA

La mañana de este miércoles la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) dio a conocer que fue aprobado el uso de emergencia de la píldora anticovid de Pfizer, por lo que se convirtió en el primer fármaco de uso doméstico contra el nuevo coronavirus.

La FDA anunció que el antiviral, que se comercializará bajo el nombre de Paxlovid, recibió la aprobación para su uso en pacientes con riesgo de enfermar gravemente, con miras a que se convierta en una importante herramienta para combatir la pandemia. Previamente la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) también autorizó el uso del fármaco.

Pfizer's oral treatment is not approved, but is authorized for emergency use by the FDA to treat mild-to-moderate COVID-19 in high-risk patients 12+, weighing at least 40 kg, with positive results of SARS-CoV-2 viral testing. See safety info: https://t.co/AYVgnuBv7q — Pfizer Inc. (@pfizer) December 22, 2021

¿Cómo funciona la píldora anticovid de Pfizer?

El tratamiento de Pfizer –que pasó alrededor de dos años en desarrollo– combina los efectos del antiviral ritonavir con un inhibidor de proteasa, que evita la reproducción de la proteína de pico con la que el SARS-CoV-2 se adhiere a las células del organismo infectado.

Estas pastillas para el Covid-19 están pensadas para que los enfermos las utilicen cuando tienen síntomas leves y se encuentren en sus casas, a diferencia de los tratamientos que más resultados han dado hasta ahora, como el Remdesivir, que tienen que administrarse en hospitales y que en general se reservan a pacientes más graves.

Los inhibidores de proteasa son un tipo de medicamento que impide que los virus se repliquen. Su mecanismo de acción consiste en que se unen a una enzima llamada proteasa, lo cual evita que el virus se replique en la célula. Son muy utilizados en tratamientos contra el VIH y Hepatitis C.

El análisis planificado de mil 219 pacientes en el estudio de Pfizer analizó las hospitalizaciones o muertes entre las personas diagnosticadas con Covid-19 leve a moderado con al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave, como la obesidad o la edad avanzada.

Según halló el estudio, el 0.8% de los que recibieron el fármaco de Pfizer dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas fueron hospitalizados y ninguno había fallecido 28 días después del tratamiento. Esto se comparó con una tasa de hospitalización del 7% para los pacientes con placebo, en cuyo grupo hubo siete decesos.

Las tasas fueron similares para los pacientes tratados dentro de los cinco días posteriores a los síntomas: el 1% del grupo de tratamiento fue hospitalizado, en comparación con el 6.7% para el grupo de placebo, que incluyó 10 muertes.

En análisis más recientes, los resultados sugirieron que la fórmula de Pfizer mantiene su alta eficacia contra la nueva variante Ómicron, que parece en camino para convertirse en la dominante.

Administración del tratamiento

A diferencia de la oferta de medicamentos actual para combatir el Covid-19, el Paxlovid podrá administrarse en casa para adultos y para uso pediátrico en mayores de 12 años.

Las pastillas deberán consumirse cada 12 horas durante cinco días a partir de que se presentan los primeros síntomas de la enfermedad.

¿Cuánto costará la píldora Covid-19 de Pfizer?

De acuerdo con un contrato que realizó el gobierno de Estados Unidos con la farmacéutica para el suministro del medicamento, el tratamiento de Paxlovid tendrá un costo de 530 dólares, alrededor de 11 mil 130 pesos.

Sin embargo, el pasado mes de noviembre el laboratorio firmó un acuerdo con la organización Medicines Patent Pool (MPP) para que laboratorios de medicamentos genéricos puedan obtener sublicencias para producir el medicamento a un menor costo para lograr un mejor acceso al tratamiento.

Por otro lado, la compañía aseguró que está lista para producir 120 millones de tratamientos para 2022, desde los 80 planteados cuando se conoció su solicitud de aprobación. En el mismo sentido, la farmacéutica presentará una nueva solicitud el año entrante para que su fármaco reciba la autorización completa.

Con información de Reuters y AFP