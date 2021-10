Streamers de Twitch tan ricos como youtubers: los 5 mejor pagados

La plataforma Twitch sufrió una importante filtración donde se revelaron las ganancias de sus streamings más famosos a través de un documento de más de 125GB, difundido por mensajes anónimos del usuario identificado como 4Chan.

A través de su cuenta de Twitter, la plataforma confirmó la filtración, por lo que pidió a sus usuarios extremar su seguridad.

“Podemos confirmar que se ha producido un acceso a nuestros sistemas. Nuestros equipos trabajan urgentemente para comprender el alcance de lo ocurrido”, escribió Twitch.

De acuerdo con lo revelado, la información filtrada incluye información sobre el funcionamiento de las apps para móviles, ordenador y videoconsola; kits de desarrollos de propietarios; y servicios internos empleados por Amazon Web Services para mantener Twitch.

Entre los archivos filtrados figura un documento de los principales streamers a nivel mundial de Twitch entre los que destacan nombres importantes como Llanos, AuroPlayn, ElRubius, TheGrefg y AlexElCapo.

Junto al nombre de los streamers se reveló también la cifra en dólares de sus respectivos ingresos.

¿Cuánto ganan los streamers?

Según indica la filtración los siguientes cinco streamers son los que mayor ganancias generan por la plataforma:

CristcalRole // Ganancias por 9.6 millones de dólares

xQcOW // Ganancias por 8.4 millones de dólares

summit1g / Ganancias por 5.5 millones de dóalres

Ibai Llanos // Ganancias de más de 2.3 millones de dólares

ElRubius // Ganancias por más de 1.75 millones de dólares

Twitch has just had a major leak of a lot of stuff including their monthly payouts to streamers.



Usuarios de Twitch en huelga

Derivado de múltiples mensajes de odio racistas, sexistas y homófobos, los usuarios de Twitch llevaron a cabo una huelga virtual el pasado mes de agosto para expresar su indignación por el acoso que sufren en la plataforma.

El fenómeno de los “ataques de odio” hizo que la plataforma se volviese cada vez más desagradable para los streamers.

