Muere Pete Frates, creador del #IceBucketChallenge

Pete Frates, excapitán del equipo de beisbol del Boston College, y creador del #IceBucketChallenge en el 2014, falleció este lunes a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en el 2012.

Frates falleció en su casa en Beverly, Massachusetts, luego de siete años de lucha contra la enfermedad, según detalló Boston College en un comunicado.

Our hearts are heavy as we mourn the loss of former @BCBirdball captain Pete Frates ’07, whose heroic battle with ALS served as the inspiration for the #IceBucketChallenge, died at the age of 34.



In Memoriam: https://t.co/09wI6Nk5OL pic.twitter.com/faTctiu1jE — Boston College (@BostonCollege) December 9, 2019

“El Sr. Frates fue diagnosticado con ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, en 2012 a la edad de 27 años. La sombría revelación cerró la puerta a su vida como jugador de béisbol, pero abrió otra, con él y su familia convirtiéndose en un símbolo de determinación en la lucha contra los estragos de la enfermedad neurodegenerativa”.

El reto se convirtió en un fenómeno mundial en redes sociales, luego de que Pete Frates retara a las personas a vaciar una cubeta de agua helada sobre sus cuerpos, con el fin de recaudar fondos para personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica.

#TBT In August 2014, Justin Trudeau accepted the #IceBucketChallenge for #ALS! Who's up next? Don't forget to tag @ALSCanada. pic.twitter.com/T1VaXGc5vg — ALS Canada (@ALSCanada) July 20, 2017

El reto logró reunir cerca de 220 millones de dólares para investigaciones que mejorarían la calidad de vida de las personas que padecen ELA.

Cara Delevigne, Jennifer López, Tom Cruise, Neymar, Zoe Saldaña, Britney Spears, Hugh Jackam y Justin Trudeau fueron algunas de las perosonalidades que realizaron el reto y que fueron parte importante de que miles de personas al rededor del mundo lo realizaran y donaran a la causa.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

La esclerosis lateral amiotrófica, también conocica como ELA, es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las neuronas que se encuentran en el cerebro y médula espinal. Las neuronas transmiten mensajes desde el cerebro y la médula espinal hasa los músculos, que realizan las acciones.

La enfermedad es más común en hombres que en mujeres y no se conoce la causa que la produce, hasta el momento no existe una cura, sólo medicamentos que ayudan a que las personas que la padecen tengan una mejor calidad de vida.

Algunos de los síntomas de la enfermedad son los siguientes: dificultad para hablar y caminar, debilidad en las piernas, torpeza en las manos, calambres musculares y dificultad para sostener la cabeza.

La ELA afecta aproximadamente a 5 de cada 100 mil personas al redor del mundo.