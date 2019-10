¿Qué es el aterrador video 1444?

En redes sociales ha comenzado a virilizarse el video 1444, mostrando un terrible suceso que ha causado todo tipo de reacciones.

Hasta ahora no se sabe cuál es su origen pero la mayoría de versiones coincide en que fue un metraje subido a un canal de YouTube que estuvo por unas horas antes de ser borrado definitivamente junto con el canal en cuestión.

En el clip de corta duración aparece un joven sosteniendo un arma larga con la cual se dispara en la cabeza y, supuestamente, maldice a quienes ven las imágenes pero para “contrarrestarlo”, la persona debe comentar la fecha en que lo vio.

Esta supuesta maldición se ha combinado con lo mismo que pasaba en la ficción de "El Aro", donde si se veía el video maldito de Samara Morgan, esta aparecería luego de 7 días para cobrar su venganza.

Aún no se sabe qué fue lo que pasó exactamente con este joven y por qué tomó esa drástica decisión. Tampoco se ha encontrado al responsable que encontró el video y lo subió a YouTube, pero es posible que con el pasar de los días estas incógnitas se esclarezcan en los foros de Internet.

El video en sí es bastante gráfico, pero... ¿Por qué se hizo tan viral? ¿Por qué la gente está compartiendo el video sabiendo que es un contenido prohibido en las redes sociales? La respuesta yace en una supuesta maldición que se está popularizando como un "creepypasta" alrededor del metraje.

Es más que probable que de estas películas se basó el "creepypasta" alrededor del video 1444 y por este motivo ha sido compartido en varios canales de YouTube.

Usuarios en redes han recomendado que no se vea el video o se comparta en redes sociales ya que el contenido es muy fuerte y puede herir susceptibilidades.

Así han reaccionado los usuarios al video: