Aseguran animales exóticos en domicilio de candidato a la alcaldía de Jonacatepec, Morelos

Elementos de la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES Morelos) aseguraron la casa del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia de Jonacatepec, Israel Andrade Zavala, por la posesión de animales exóticos. El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado en el barrio de Santa Lucía, donde el también exalcalde mantenía dichas especies.

La información fue confirmada por él mismo, quien atribuyó el despliegue de seguridad implementado en su casa a un “abuso de autoridad” en el marco de la contienda electoral actual, en la que compite con la candidata de Morena, Brenda Guerra Valaguez, quien aspira a ser reelecta el próximo 2 de junio.

“Ustedes saben que yo no hago cosas malas, me rascaron por la Fiscalía Anticorrupción y otras cosas, y como no encuentran nada, hoy se desquitan con los animalitos”, dijo el alcalde en una transmisión a través de su perfil personal de Facebook.

Durante sus dos periodos como alcalde (2016-2018 y 2018-2021), Andrade Zavala abrió un centro ecoturístico en uno de los cerros del municipio, como parte del proyecto “Cristo del Mirador”, donde se exhibían varias especies exóticas y se contemplaba la construcción de un Cristo monumental. Una vez terminado su mandato, el espacio fue desmantelado y los animales asegurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Sin embargo, el ciudadano asegura que la posesión de los animales que conservaba en su casa era legal:

“Mis animales están legales… Yo no abuso de ellos, los cuido, comen mejor que yo”, dijo, aunque reconoció que algunos vecinos se han quejado por esta situación.

Los hechos llevaron a que un grupo de pobladores hiciera sonar las campanas del pueblo, lo que llevó a Sánchez Zavala a mantener el orden en la comunidad.

