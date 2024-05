Claudia Sheinbaum denuncia compra de votos en Iztapalapa

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, pidió a los habitantes de Iztapalapa que tomen lo que les den los de la oposición, quienes ofrecen la compra de votos, y luego voten por Morena.

“A mí ya me dijeron que aquí en Iztapalapa andan queriendo comprar votos ¿cierto o no?, que vienen a ofrecer dinero, despensas, tarjetas, ¿cierto o no? ¿Y qué decimos nosotros? Se puede tomar lo que ellos den, pero a la hora de la elección ¡toma su voto!”, expresó la candidata de Morena, PT y PVEM.

Ante los habitantes de Iztapalapa, Claudia Sheinbaum prometió mantener todos los programas sociales y dijo que recibieran lo que les dieran, pero al votar lo hagan por Morena y sus aliados.

Ellos no están cruzados de brazos y nosotros no podemos confiar. Tenemos como siempre que demostrar que Iztapalapa va hacer ganar a Clara Brugada en la Ciudad de México, porque aquí el trabajo que hizo Clara es el ejemplo para la Ciudad. Claudia Sheinbaum.

La candidata de Morena recordó que Clara Brugada construyó senderos seguros, a la vez que logró que Iztapalapa se registrara como la alcaldía en la que más disminuyó la delincuencia, "nos acordamos como estaba en 2018", apuntó.

Claudia Sheinbaum, señaló que Clara Brugada es la mejor alcaldesa no sólo que ha tenido Iztapalapa, sino que ha tenido todo nuestro país, y que el trabajo que hizo, ahora lo hará en la ciudad de México.

Asimismo, Claudia Sheinbaum se comprometió con las candidatas a trabajar con ellas y mencionó: “me comprometo con Clara (Brugada) con ustedes y con Aleida (Alavez) con tres cosas; la primera, inversiones en agua potable para toda la ciudad y para Iztapalapa; la segunda, más movilidad para la ciudad y la tercera, más seguridad para la ciudad de México”.