AIFA tuvo más de un millón de pasajeros en la primera mitad de 2023, pero sigue lejos de su meta

En el primer semestre del año, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) contabilizó cerca de 1.17 millones de pasajeros, lo que representó un incremento de casi 10 veces respecto a lo que registró hasta el cierre de junio de 2022, en sus primeros meses de operaciones.

Con este resultado, la terminal aérea de Santa Lucía alcanzó una participación de 1.3 por ciento del total de pasajeros movilizados en los aeropuertos del país, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Además, el número de pasajeros transportados en la nueva terminal durante la primera mitad del año fue 29.3 por ciento mayor a los registrados en todo 2022.





No obstante, en junio el AIFA tuvo una baja mensual de 5.4 por ciento en pasajeros transportados, la primera luego de tres resultados positivos al hilo.

Los resultados obtenidos están aún lejos de las proyecciones hechas por las autoridades federales tras la inauguración de la magna obra.

En la inauguración del proyecto, en marzo del año pasado, el general Isidoro Pastor, director del AIFA, dijo que para el cierre de 2022 la terminal aérea habría transportado a 2.4 millones de pasajeros, cifra que después se ajistó a 700 mil.

Entonces, el directivo también proyectó que para 2023 se alcanzarían los cinco millones de usuarios en el nuevo aeropuerto.

La cifra del primer semestre, que representa apenas seis por ciento de la capacidad total del AIFA en su primera etapa, que es de 20 millones de pasajeros, está lejos de alcanzar los pronósticos originales.

Para Fernando Gómez Suárez, analista del sector aéreo, el AIFA debería tener cerca de tres millones de pasajeros a la fecha, pero se ha quedado lejos de cumplir con las expectativas.

Según el analista, el AIFA debió atraer una cuarta parte del mercado cautivo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AIMC), que es de 50 millones, es decir, unos 12.5 millones de pasajeros.

El aeropuerto se inauguró en marzo del 2022 | Archivo: Roberto Hernández

“Tenía ese potencial o la capacidad, pero no supieron redistribuir vuelos y operaciones ni establecer una estrategia para tal fin”, consideró.

Tras la inauguración del AIFA, el gobierno federal tomó acciones para reducir la saturación en el AICM, como disminuir las operaciones de las aerolíneas en la terminal capitalina o sacar los vuelos de carga, con el objetivo de llevarlos al aeropuerto de Santa Lucía. El director del AIFA y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador aseguran que para finales de este año el nuevo aeropuerto de Santa Lucía alcanzará su punto de equilibrio y, a partir de enero de 2024, será rentable.

Gómez Suárez subrayó que el punto de equilibrio se logra de manera financiera y el AIFA tiene subsidios muy altos contra los ingresos que percibe.

“Falta muchísimo para esto porque no hay demanda, ni aforo, ni ingresos. Si un aeropuerto no tiene operaciones no tienen ingresos por combustible, servicios aeronáuticos y auxiliares, cobro de TUA , servicios por locales comerciales, oficinas de aerolíneas, de carga, mostradores, etcétera. Si no hay aerolíneas no hay consumo, sin público no hay locales comerciales ni ventas, es un círculo vicioso del que no pueden salir porque no hay incentivos para poder volar ahí”, consideró Gómez.