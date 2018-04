AMLO insiste: en cuanto gane la presidencia cancelará el nuevo aeropuerto

TAMAULIPAS.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PES), sostuvo que al día siguiente de su triunfo, se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto para oficializar la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional en la Ciudad de México.

"El día primero de julio, al día siguiente o a los dos días, porque al día siguiente vamos a andar un poco desvelados; voy a ir a los Pinos a hablar con Peña, para ponernos de acuerdo y ver, que ya esa obra, se suspenda para que no se siga tirando el dinero del pueblo de México vamos a poner orden de inmediato", insistió.

En ánimos de reconstruir al país y limpiarlo de corrupción, advirtió que no se le hará manicure a los mañosos que busquen colarse a su movimiento para continuar robando al país.

"Cuidado con los mañosos que estén pensando que va a ser lo mismo, porque al que le vayan creciendo las uñas le vamos a dar el manicure con hachuela", dijo a quienes buscan chapulinear.

López Obrador dijo que están abiertos a recibir a hombres y mujeres de buena voluntad, pero en cuanto decidan practicar el gatopardismo, los mandará por un tubo.

"No queremos corruptos, no es que como ya estén picando al PRI, están picando al PAN. Ahora se vienen con nosotros porque áca se van a coloar, se van a ir, pero por un tubo. Aquí no queremos corruptos", concluyó.