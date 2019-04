Después de 57 horas varado en el AICM, usuario de Interjet llega a su casa en Chihuahua

Después de 57 horas y más de cinco mil pesos gastados en alimentos y hospedaje, Eloy León abordó ayer un vuelo de Interjet para regresar a su casa, en Chihuahua. La aerolínea no le explicó de inmediato el motivo de la cancelación de su viaje programado originalmente para el sábado.

Eloy fue uno de los 11 mil 900 pasajeros que, según Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal de Defensa al Consumidor (Profeco), han sido afectados por las medidas adoptadas por Interjet durante el fin de semana.

La aerolínea informó que el fin de semana "algunos vuelos" presentaron cancelaciones debido a retrasos en itinerarios de aeropuertos, movimientos operacionales y falta de tripulación.

Al respecto, un piloto que pidió el anonimato, comentó a El Sol de México que entre los factores que afectan a la tripulación están que la aerolínea y el sindicato negocian el contrato colectivo de trabajo, y que algunos tripulantes acumularon horas máximas de vuelo.

Una fuente cercana al proceso de revisión contractual mencionó que algunos tripulantes inconformes con las negociaciones tomaron medidas que afectan los vuelos.

Mientras, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) usuarios como Eloy y Santiago se quejan del trato de la aerolínea porque, dicen, no les informó la causa de la cancelación.

"No es posible que desde el sábado me tengan aquí y no me den una razón. El trato por parte de los empleados ha sido muy déspota", comentó Eloy.

Santiago, a su vez, contó que tenía que volar el domingo de Cancún a la Ciudad de México, venía con una amiga que tenía que tomar un avión a Nueva York, pero por la cancelación de Interjet ella perdió su vuelo y tuvieron que pagar un pasaje directo del Caribe a Estados Unidos.

"No nos dieron ni un motivo de la cancelación, ya hasta después nos enteramos que había sido por falta de tripulación, pero durante horas no nos dijeron nada".

Eloy se quejó de haber llegado este lunes a las 9:00 de la mañana y que en el mostrador le comentaron que tres horas antes salió un avión con 40 pasajeros a Chihuahua. "¿Por qué no me llamaron para avisarme que pude irme en ese avión?", preguntó antes de abordar un vuelo de no más de dos horas.

Interjet aseguró en un comunicado que ha estado en contacto con los afectados e implementó un plan de protección para compensarlos por encima de lo que marca la Ley de Aviación Civil.

La legislación señala que, en caso de cancelación imputable a la aerolínea, ésta deberá cambiar el vuelo del pasajero y pagarle comidas y hospedaje, o bien, devolver el costo integro de su pasaje más una compensación no menor a 25 por ciento del precio del boleto.

Cuatro cubanos que omitieron dar su nombre tenían programado un viaje el sábado a La Habana, ruta que también fue cancelada.