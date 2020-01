El año 2020 no será miel sobre hojuelas, advierte directora de BIVA

El año que inicia no será “miel sobre hojuelas”, pues todavía hay condiciones que generan incertidumbre alrededor de la economía mexicana, como los precios del petróleo, el ajuste en la recaudación fiscal, el crecimiento económico, y la inseguridad, aseguró María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

“Se avecinan temas de coyuntura importantes. El gobierno tiene un reto importante. Pero lo que necesitamos para crecer es que haya inversión pública y privada. Parece ser que viene el T-MEC a fortalecer la posición de México, cosa que nos tiene muy contentos, porque es un beneficio importante para el crecimiento económico y para oportunidades en las empresas, pero necesitamos que haya inversión privada, y para ello necesitamos que haya confianza, Estado de derecho, tiene que haber seguridad para que haya apetito de inversión.

“El gobierno debe tener muy claras las prioridades y una de ellas es esa, tener a un país libre de violencia y de inseguridad”, dijo María Ariza en entrevista con El Sol de México.

Pero además de la coyuntura económica, el mercado bursátil mexicano acumula dos años sin una Oferta Pública Inicial, es decir, sin que una empresa debute en cualquiera de las dos Bolsas.

No obstante, María Ariza se dice confiada de que este año haya al menos una colocación en el corto plazo, aunque desconoce la fecha exacta, pues algunas empresas ya están en fila, pero todavía afinan detalles para llegar al mercado

“Lo que pasa es que son procesos que también son regulatorios y tardados. Se tienen que conciliar muchas situaciones. No nada más es que esté lista la emisión. También depende de que haya apetito de los inversionistas, que el regulador esté conforme con las entregas de documentos que presentamos. Son pasitos y eso es lo que ha ido atrasando. Pero definitivamente empezaremos el año con el pie derecho. Tenemos algunas empresas en pipeline que están en los últimos ajustes, pero son emisoras que están con un proyecto y con un rumbo definido”, dijo.

La complejidad del panorama no le quita optimismo a la directora general de BIVA, quien señala que ya se dieron los primeros pasos para generar confianza entre la iniciativa privada y el gobierno, a través de la firma del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado.

“Las conversaciones se empezaron a dar a finales de este año de mejor manera a partir de la propuesta de infraestructura que se dio a conocer y, ciertamente fue una de las situaciones más positivas, y el valor fue la conversación, dar la cara juntos, decir aquí hay coordinación y estamos negociando. Y yo me quedo con eso, más que con la lista de proyectos, aunque creo que faltaron muchos proyectos de gran alcance”.

Pero María Ariza no cree que se pueda llegar en 2020 a la meta de crecimiento de cuatro por ciento anual, aunque no descartó que pueda ocurrir en el mediano plazo.

México tiene todo para que le vaya bien en su economía

“Para crecer al cuatro por ciento anual se necesita muchísima inversión privada, y por supuesto, inversión pública. De que se puede, se puede, lo hacen muchos países. No es el caso de 2020”.

COMPETENCIA

BIVA cumplirá su segundo aniversario en julio de este año, en un mercado en el que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concentra casi 98 por ciento del dinero que circula en las bolsas del país

Además, la empresa dirigida por José Oriol Bosch Par cumplió 125 años en 2019, por lo que tiene un arraigo importante, que según María Ariza, es complicado de modificar.

“No ha sido fácil romper con la manera de hacer las cosas por más de 100 años en todos los sentidos. Ha sido un proceso de abrir camino, construir relaciones, generar confianza con nuestros clientes que son de toda la vida de la competencia, que nos conocen a todos de diferentes ámbitos, pero no es lo mismo entrar al área donde estaba un sólo competidor”, admite la directiva.

Pero también señala que la competencia es tomada en serio por la BMV, pues como reacción a la entrada de BIVA al mercado, la primera empresa cambió su imagen, bajó sus costos y mejoró sus servicios a las emisoras.

Además, José Oriol Bosch quiere echar atrás un cambio en las reglas del mercado de valores.

El pasado 25 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que autorizó que las empresas que quieran cambiarse de bolsa, sólo necesiten de la decisión del director general de la compañía, con el objetivo de facilitar el cambio y fomentar la competencia.

Previamente, la decisión era tomada por el Consejo de Administración o el comité técnico de cada empresa.

Según Oriol Bosch, este cambio va en contra de las mejores prácticas internacionales y que no debe recaer en una sola persona la decisión del cambio de mercado bursátil.

“Cuando hay competencia leal y derecha, adelante, cuando no la hay, pues no está tan padre. Mientras las condiciones estén y la relación esté, ojalá que en el futuro podamos trabajar de forma muchísimo más cercana. Este negocio se trata de hacer crecer al mercado y esa es la visión de BIVA, pero para poderlo hacer se necesitan fuerzas juntas, no separadas, no uno contra el otro”, señaló María Ariza.