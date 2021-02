Elon Musk se retira de Twitter "por un tiempo"

El empresario del sector tecnológico Elon Musk dijo este martes que dejará de usar Twitter "por un tiempo", después de que sus publicaciones en la red social alimentaran la histeria que vivió la bolsa en los últimos días, con inesperadas subidas de las acciones de varias compañías.

"Fuera de Twitter por un tiempo", anunció el fundador del fabricante de vehículos eléctricos Tesla y la empresa espacial SpaceX a sus 44,5 millones de seguidores en la plataforma, sin dar explicar su decisión.

La semana pasada, Musk mostró su apoyo en Twitter a inversores del sitio web Reddit que se habían coordinado para comprar acciones de Gamestop, una tienda de videojuegos en apuros, cuyas acciones subieron en más de un 680%, según CNN.

Una publicación, horas después, sobre su amor por la empresa de comercio electrónico Etsy hizo crecer las acciones de la compañía en un 8 por ciento, según CNBC.

Esas no han sido las únicas veces que Musk agitaba los mercados en las últimas semanas. Cuando cambió su perfil de Twitter para poner simplemente la palabra "#bitcoin" el pasado viernes, la criptomoneda se disparó en cerca de un 20 por ciento.

Su presencia en Twitter le causó problemas legales en el pasado. En 2018, Musk tuvo que dejar la presidencia del consejo de administración de Tesla tras un choque con la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, que lo acusó de haber engañado a los inversores al tuitear sobre una posible retirada de Tesla de los parqués.

Musk se convirtió en la persona más rica del mundo el mes pasado, con una fortuna estimada en 185 mil millones de dólares, a raíz del fuerte aumento de las acciones de Tesla. Superó al director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos.