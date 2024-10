Chiapas, el estado con menor ingreso: más del 50% se destina a la comida

Tapachula.- De los 32 estados que conforman al país, Chiapas es la entidad con el menor ingreso y con la mayor desigualdad, pues el decil I de su población percibe 15.2 veces menos que el ingreso promedio del decil X de su población más acaudalada.

Si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscó no sólo mejorar el salario mínimo y la distribución de los programas sociales, en esta entidad el salario promedio mensual en el segundo trimestre de 2024 fue de cinco mil 250 pesos, muy por debajo del mínimo establecido por siete mil 467 pesos.

En un sondeo que realizó Diario del Sur en la región del Soconusco en los límites con Guatemala, se encontró que la mayoría de los trabajadores destina más de 50 por ciento de su ingreso para la adquisición de productos de la canasta básica.

De las 2.2 millones de personas ocupadas laboralmente, 32 por ciento fueron mujeres y 68 por ciento hombres, siendo los trabajos de cultivo de maíz y otras actividades agrícolas donde más se emplean las personas, según información de Data México de la Secretaría de Economía.

Cristian Alegría, quien trabaja para una radiodifusora, comparte que llega a ganar hasta seis mil pesos quincenales por seis horas de trabajo y más de 50 por ciento lo destina a los alimentos de su familia que está integrada por tres personas.

El chiapaneco contó que tuvo un incremento en su salario este año, ya que como es sindicalizado año con año tiene ese beneficio y se nota reflejado en su ingreso económico que sirve para la casa, pero que a su vez se vuelve inalcanzable.

Destacó que él no recibe ningún tipo de ingreso extra a través de los programas sociales del gobierno federal y que en su centro laboral podría mejorar sus ingresos, pero tendría que pasar mucho más tiempo en el trabajo.

Los últimos datos de Coneval muestran que en 2020, 46.1 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 28.3 por ciento en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó 16.9 por ciento, siendo la seguridad social la principal carencia, seguida de los servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a los servicios de salud.

Amairani Juárez, también habitante de la llamada “Perla del Soconusco” y de oficio enfermera, platicó que obtuvo un incremento de su salario este año, pero considera que debe ser mayor, pues el precio de los productos está elevado en la ciudad.

La trabajadora de la salud también indicó que su sueldo ronda en los siete mil 500 pesos quincenales y tampoco recibe ningún tipo de beneficio a través de los programas sociales que otorga el gobierno de López Obrador.

Prácticamente tengo que trabajar para poder comer, ya que no hay muchas oportunidades en la ciudad, me atrevería a decir que la única opción que tenemos es trabajar en gobiernoCarmen Escobar, maestra

“Mi sueldo se va para los alimentos de mi hogar, invierto un poco más de 50 por ciento de mi salario, en transporte 20 por ciento, mientras que el resto es para los gastos de servicios del hogar: internet, sky, luz, agua y una parte muy mínima para ahorrar por cualquier emergencia que se me pudiera presentar”, especificó la mujer de 35 años.

Los chiapanecos consideran que los alimentos han encarecido. Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Carmen Escobar, de oficio maestra y también habitantes de Tapachula, platicó que ella gana alrededor de ocho mil pesos mensuales, no recibe ningún apoyo del gobierno federal y la mayoría de sus ingresos los usa en transporte, así como para su alimentación.

“De lo que gano, 74 por ciento me lo gasto en comida y en los gastos de pasaje, el resto para pagar los servicios de la casa y prácticamente no ahorro, pues no me alcanza para hacerlo”, externó la docente.

Al ser madre soltera, la docente aseguró que tiene la oportunidad de poder incrementar su salario, ya que hay programas que le pueden ayudar; sin embargo, es mínimo el apoyo, ya que su hija actualmente tiene 14 años y los gastos se incrementan.

Luis Fernando percibe un ingreso de dos mil 800 pesos quincenales y cinco mil 600 mensuales, laborando en una universidad privada de la ciudad y tampoco recibe ningún tipo de ayuda de los programas del gobierno de México.

“Claro que he tenido un poco de incremento de mi salario, pero más de 50 por ciento se destina para los alimentos de la familia, para los hijos, el resto es para pasajes y los pagos de servicios básicos”, manifestó.

La mayor parte de los ingresos mensuales de los chiapanecos se va en gastos básicos como la alimentación. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Relató que en donde trabaja tiene la oportunidad de tener un crecimiento en su ingreso, pero se tiene que preparar y capacitar para ganar un poco más de recursos económicos, situación que lo llevaría a tener que invertir en gastos escolares, pero por la responsabilidad de su hijo no le permite.

Rocío, de 26 años, explicó que en su caso estudia y trabaja; el sueldo mensual que percibe apenas alcanza los 5 mil pesos mensuales, de los cuales el 50 por ciento los invierte en la colegiatura, 25 por ciento en alimentos y pasaje y el resto en el pago de renta.

Cabe hacer mención que los entrevistados coincidieron en que confían que, con la llegada de las nuevas autoridades, tanto federales como estatales, sus ingresos económicos puedan mejorar aún más.