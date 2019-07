Gasolina China se abre paso en México

La gasolina proveniente de China se abre paso, poco a poco, en el mercado mexicano. Entre junio de 2018 y el mismo mes de este año, las importaciones combustible desde la segunda economía más grande del mundo crecieron casi 50 por ciento, según datos de la Secretaría de Energía (Sener).

Hasta antes de enero del año pasado, México no compraba combustible a ese país, pero las complicaciones en la producción de productos refinados obligaron a Pemex a buscar nuevos vendedores, y en menos de dos años China se ubica como el tercer exportador de gasolina hacia México, sólo detrás de Estados Unidos y Holanda.

Ramsés Pech, analista en energía por la consultora Caraiva y Asociados, atribuye este incremento a que Estados Unidos no alcanzó a cubrir la cuota de combustible que México requiere para su mercado interno. “Nosotros contratamos por un año el volumen y estamos aumentando el consumo, no hay gasolina y hay que buscarle por otro lado”.

El alza en la demanda obligará a Petróleos Mexicanos a mantener altos niveles de importación si la empresa no pone énfasis en la rehabilitación de las refinerías, que actualmente trabajan por debajo de la mitad de su capacidad, agregó.

El ejemplo más claro de la subutilización del Sistema Nacional de Refinación (SNR), compuesto actualmente por seis procesadoras, es el caso de la planta de Madero, en Tamaulipas. Actualmente produce cuatro barriles diarios, mientras que en el país se consumen en promedio 729 mil 100 barriles diarios, según los datos reportados por Pemex.

El analista añadió que en caso de que la petrolera siga al pie de la letra la reconfiguración de las refinerías, planteada en el Plan de Negocios 2020-2024, el año que entra las procesadoras de petróleo trabajarán a 50 por ciento de su capacidad y en tres años llegarán a 70 por ciento.

Fuente: Sener

Además, la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco, que estará lista hasta mayo de 2022, sólo permitirá incrementar seis puntos porcentuales la producción del país en su primera etapa, cuando se prevé que procese 27 mil barriles de petróleo diarios, para alcanzar 320 mil el siguiente año.

“Si no llegáramos a tener esa capacidad vamos a seguir dependiendo de la compra de combustibles. En la actualidad consumimos alrededor de 800 mil barriles diarios y la tendencia para 2032 señala que consumiremos un millón de toneles diarios de gasolina”, advirtió.

Por separado, Marcial Díaz consultor del sector energía recordó que desde mediados del sexenio del expresidente Felipe Calderón, el SNR fue abandonado, pues no se invirtió lo suficiente en la reconfiguración y mantenimiento, pues asegura que la refinación no es negocio, porque aún con la Reforma Energética, este sector no resulta atractivo para el sector privado.

Para China, el tercer lugar como vendedor de combustibles a México parece insuficiente, pues según la agencia Reuters, el país asiático venderá al país 900 mil barriles adicionales del combustible, lo que representa el consumo de 1.2 días.

El envío correría a cargo de la empresa West Pacific Petrochemical Corp de China, donde la paraestatal PetroChina, la más grande de ese país, tiene una participación de casi 30 por ciento.

Según la agencia, el envío llegaría en tres tandas de 300 mil barriles, aunque Pemex no confirmó la información.