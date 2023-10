IMPI amaga a Ferrari, Mercedes y otras empresas con multas por uso de marca F1

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) amagó a escuderías que participarán este fin de semana en el Gran Premio de México con multas de hasta 25 millones de pesos por el uso de marcas como F1 y Fórmula 1, las cuales fueron reconocidas como propiedad de Bardahl desde 1979.

“Existen tres escuderías, patrocinadas por Ferrari, Mercedes y Honda, que son la que utilizan en sus monoplazas el patrocinio de aceites y lubricantes con la marca F1 o Fórmula 1, y que, de violar nuevamente los derechos de uso de marca de una empresa mexicana, el IMPI podría imponer multas en lo individual hasta por 25 millones de pesos”, dijo el organismo en un comunicado.

El IMPI recordó la sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los derechos de las marcas F1 y Fórmula 1 que pertenecen a la empresa mexicana Bardahl y se dijo dispuesto a multar a las escuderías internacionales que violen de manera reiterada con el patrocinio de marcas en aceites y lubricantes durante el Gran Premio de México este fin de semana.

El pasado 24 de agosto, la SCJN determinó que los derechos de uso de marca para aceites y lubricantes y otros aditivos para autos en el país pertenecen a la empresa Bardahl, esto tras varios años de litigio, sin embargo, hay empresas que continúan con el uso de la marca en el país sin permiso.

“Dichas empresas son ExxonMobil Corporation, Shell Brands International, A.G., Daimler, A.G., Honda Motor Co., Ltd., Ferrari, SPA, Formula One Licensing y Saudi Aramco, las cuales se encuentran demandas ante el IMPI, a fin de que no usen en el evento, de ninguna manera, ni en la publicidad, ni en los automóviles, ni en el podio de premiación, ni en ningún otro medio relativo, publicidad en lubricantes competidores de la empresa demandante”, dijo el IMPI.