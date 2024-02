Jubilados dudan sobre aumento de pensión con reforma de AMLO

La reforma de pensiones anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser más equitativa, pues hay pensionados que cada año solamente reciben entre 100 o 200 pesos más como parte del ajuste en su jubilación.

El Sol de México recolectó una serie de testimonios de pensionados bajo los regímenes anteriores, quienes dudan que las modificaciones planteadas por el Presidente les ayuden significativamente.

Te puede interesar: Alista AMLO reformas en materia de mejora a pensiones y salarios

Se trata de trabajadores que reciben entre dos mil y cuatro mil pesos de pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero cuyos aumentos anuales sólo son de 100 a 200 pesos.

“Hace 25 años falleció mi esposo y entonces me daban 800 pesos, con el aumento de cada año que son 100 pesos ahora recibo dos mil 900 pesos, la verdad es muy poco”, acusó Lidia Ramos, que pertenece al régimen de 1973.

El problema es que si bien en todos los años se ha ajustado dicho monto, asegura que hoy en día los recursos son insuficientes y las reformas del gobierno federal deberían ser más equitativas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Empecé con dos mil 800 pesos y a la fecha me llegan cuatro mil 300 pesos; el aumento que dieron no alcanzó ni para un refresco, nos deben de aumentar a la cantidad del salario mínimo actual, porque el dinero que nos dan a los jubilados viejos, no nos alcanza ni para comprar tortillas”, dijo Juan Urquiza, quien se jubiló hace 13 años.

Para Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Citibanamex, uno de los principales retos que enfrentan los pensionados es el tiempo de vida y trabajo con el que llegan a la jubilación.

“El problema es que el trabajador típico llega a los 65 años y se quiere jubilar, pero en realidad sólo trabajó 40, es decir, cotizó la mitad de este tiempo y por lo tanto no tendrá derecho a una buena pensión”, comentó el experto en entrevista.

En el caso de jubilados del ISSSTE, acusan que los trámites son engorrosos y confusos, mientras que la espera para la resolución de su pensión tarda hasta medio año.

Irene Velázquez pasó por este proceso hace cinco años. Si bien no tuvo problemas con su documentación, lo más complicado para ella fue desplazarse hasta las oficinas de su región ubicadas en Paseo de la Reforma y encontrar un horario adecuado para asistir, ya que la ahora exprofesora de educación preescolar radica en el Estado de México.

“Es algo que mínimo lleva medio año. Mi mejor recomendación es que la gente lo inicie con calma y tenga un guardadito por si no puede hacer el trámite de jubilación con permiso de sueldo”, comentó Velázquez Laguna, con 58 años de edad y quien se jubiló a los 33 años de servicio.

Coyotes de las Afores

Finanzas Programa Bienestar para madres y padres solteros: de cuánto es el apoyo y requisitos

Al problema de las bajas pensiones se suma el coyotaje de trámites ante el IMSS e ISSSTE, pues afuera de las oficinas donde se atienden dichas solicitudes es común ver a supuestos gestores que ayudan a incrementar el monto de la jubilación.

Los servicios que ofrecen también prometen obtener una negativa inmediata y hasta hacer retiros por desempleo, de hasta 35 mil pesos, sin afectar las semanas de cotización ante el IMSS.

“Me pidieron mil pesos para iniciar mi retiro por desempleo y aseguraron que en un mes, a más tardar, quedaría listo. Ya pasaron cuatro meses y aún no recibo una respuesta del IMSS y del despacho que contraté”, comentó Margarito Jiménez, que lleva medio año fuera del mercado laboral.

El afectado comentó que fue a través de una publicación en redes sociales que contactó a una página llamada “Pensiones Salazar”. El anuncio aseguraba que cualquier trabajador podría obtener entre 10 mil y 35 mil pesos por un retiro de desempleo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Margarito solicitó información y le pidieron toda su documentación ante el IMSS. Dos semanas después de depositar un pago inicial, la página fue dada de baja y no hay respuesta en los teléfonos de contacto.

“Ahora no sé qué pueden hacer con mis datos, si me cambian de Afore o ya de plano me ganaron mi dinero. En la Condusef me dijeron que no pueden atender mi queja, porque no se trata de un despacho o negocio bien establecido, sólo que fue una estafa más”, precisó el usuario de 56 años de edad.