La OMC es liberal y no se contrapone con ideología de AMLO sobre libre comercio: Seade

Jesús Seade, quien fue postuado el lunes por México para dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC), aseguró que el máximo organo comercial es “liberal” por lo que no se cotrapone, en lo absoluto, con la ideología del presidente AMLO sobre el libre mercado.

“Hay una confusión. La OMC es liberal, aunque el libre comercio no tiene ideología, lo que busca es la prosperidad de los pueblos. Desde la OMC buscaremos tender puentes, hablar con todos y buscar fórmulas para llegar a acuerdos”, dijo el también jefe negociador del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en videoconferencia para hablar de su candidatura.

Al ser cuestionado sobre si al encabezar el máximo organismo comercial aplicaría el modelo de la 4T, Seade recordó que cuando era candidato a la presidencia, López Obrador lo invitó a su equipo para que se hiciera cargo de la negociación del T-MEC, dejándole en claro que no tenía problemas con el libre comercio.

“Como candidato, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a alguien que no conocia en absoluto, Jésus Seade, el cual habia sido culpable central en la creación de la OMC, lo invitó para ser su negociador y lo que me dijo de entrada categórico fue, yo no tengo ningun problema con el libre comercio, el tratado con EU se esta negociando y queremos que salga adelante”, afirmó Seade.

“Estoy cómodo con el actual gobierno dado que todo está en el contexto del libre comercio, como por ejemplo, el T-MEC. El Presidente lucha por erradicar la desigualdad y la corrupción, y eso no está en conflicto con el comercio abierto o la prosperidad para que crezca el ingreso, al contrario, da prioridad a la protección del más pobre”, agregó.

Seade indicó que de llegar a la dirección de la OMC hará toda una reestructuración, pues el organismo lleva 25 años sin lograr nuevas negociaciones: “Ha dejado de negociar. Llevamos 15 años de no poder negociar en parte porque cuando s eplanteó la Ronda de Doha fue mal planeada era muy ambicioa y nunca llegó a resultados pero tampoco permitió otras negociaciones y ha si donada. Hay un retrazo enorme frente al negociador”, dijo.

El también subsecretario para América del Norte dijo contar con una amplia trayectoria y reconocimiento, dado que ha trabajado en distintos países de América Latina y ha desarrollado diversas políticas económicas para varios países africanos. Además de tener una relación cercana con grandes naciones como Estados Unidos y Canadá, lo que seguramente le hará ganar el apoyo necesario para encabezar la OMC.

“Es muy temprano para hablar de apoyos concretos. Apoyos ya concretos no se han formulado hasta donde yo sé, pero el canciller Marcelo Ebrard está trabajando muy de cerca con la embajada en Ginebra, todavía no hay apoyos, pero hay percepciones de que por los enormes lazos de nuestro país y mi trayectoria se pueden gozar de estos apoyos”, dijo.