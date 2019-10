López Obrador está haciendo bien las cosas: Miguel Alemán a empresarios

CANCÚN. Miguel Alemán Velasco, presidente de Grupo Alemán, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo bien las cosas en materia económica, ya que tiene controlada la inflación y generará un leve repunte del Producto Interno Bruto (PIB).

"Lo que ha hecho bien el gobierno es mantener la inflación por debajo del tres por ciento. Yéndonos muy mal no va a haber crecimiento el año que entra, pero no va haber un descenso, puede ser que subamos una pizquita, pero hay otros países que van para abajo”, afirmó el exgobernador de Veracruz.

El hijo del expresidente de México, Miguel Alemán Valdés, pidió a los empresarios mexicanos y extranjeros invertir y apostar por la economía mexicana.

Durante la inauguración de la edición 17 de la México Cumbre de Negocios Business Summit, el presidente de la Fundación que lleva su nombre aseguró que en cuanto el gobierno de la Cuarta Transformación licite obras, las inversiones volverán a fluir en el país.

Las empresas estaban acostumbradas a que todo se los diera el gobierno, pero bajo la nueva administración hay un cambio en la manera de hacer las cosas, lo cual pudo haber detenido las inversiones momentáneamente.

"Nosotros llevábamos un ritmo acostumbrado a que la iniciativa privada efectivamente invertía por contratos del gobierno, al suspender obras como el aeropuerto internacional (de la Ciudad de México), carreteras, presas, obviamente no hay inversión", apuntó el dueño de la aerolínea Interjet ante un auditorio en el que se encontraban hombres de negocios como José Antonio Chapur, director General del Grupo Palace Resorts; Raúl Beyruti, dueño de GINgroup; José Serrano Segovia, director general de Grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM) y Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

También estaban el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el jefe negociador del T-MEC, Jesús Seade.

Ahí, Alemán Velasco afirmó que hay mucha certidumbre en el futuro y en el presente de Quintana Roo y México.

El estado ha recibido más de 58 millones de visitantes en tres años, con una derrama económica de casi 40 mil millones de dólares, que representan más de 40 por ciento de todas las divisas que por turismo llegan al país, dijo en su oportunidad el gobernador, Carlos Joaquín González.

El presidente honorario de Interjet pidió además a todos los mexicanos darle toda la confianza a Andrés Manuel López Obrador, porque evitó una matazón con la liberación del hijo del Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa.

"El Presidente es el hombre más informado de México, y él sabe lo que pasa y puede pasar en el país.

"Me consta que fue un error de sincronización. Hubiera habido sorpresa y hubiera ocurrido la detención, pero no fue así. Pasaron más de dos o tres horas; obviamente se fueron juntando gentes que pensaron que habían matado (a Ovidio Guzmán López). Luego dijeron que estaba bien y lo soltaron. Hubo problemas, pero afortunadamente no más muertos”, dijo Alemán Velasco al iniciar la cumbre de tres días en el sureste mexicano.