Mientras dure renegociación del TLCAN, ninguna empresa de EU invertirá en México: Trump

Durante un encuentro con empresarios y legisladores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que mientras dure la renegociación del TLCAN, ninguna empresa invertirá y moverá una planta a México.

Mientras dure la renegociación del TLCAN, ninguna empresa se va a llevar una inversión de mil millones a México, ninguna empresa moverá una planta en México

Donald Trump

Asimismo indicó que ”las cosas avanzan bien", añadiendo que él no estaba presionando para que se alcanzara rápidamente un acuerdo sobre las modificaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"No hay cronograma. La agricultura está bien con el TLCAN, no estupendo. Vamos a hacer que sea estupendo. Nos estamos acercando mucho a un acuerdo. Podría ser tres o cuatro semanas, podría ser dos meses, podría ser cinco meses. No me preocupa", añadió el mandatario.