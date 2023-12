Salario mínimo 2024: ¿qué profesiones se beneficiarán con el aumento?

El pasado 1 de diciembre, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Consami) acordó que se hará un incremento al salario mínimo y al salario profesional a partir del 1 de enero de 2024.

De esta manera, en 2024 el salario mínimo se incrementará de 207.44 a 248.93 pesos diarios en la mayor parte del país y de 312.41 a 374.89 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).

Asimismo, los salarios mínimos del listado integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales se incrementarán en 20 por ciento a partir del 1 de enero del próximo año.

La contadora Virginia Ríos Hernández, quien es integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores, explicó a El Sol de México que este incremento podría representar un reto para los empleadores, pues deberán costear además del salario, el alza en las cuotas patronales.

"No están todas las empresas preparadas para dicho incremento, la mayoría son microempresas y los márgenes de utilidad que manejan no llegan al 20 por ciento (...) es también el aumento en el seguro social, del Infornavit, los proporcionales de aguinaldo, prima vacacional, etc. Todo eso definitivamente a muchos los saca del mercado", dijo la especialista.

En este mismo tenor, Ríos Hernández alertó sobre un posible incremento en el costo de servicios y en el aumento de la economía informal a consecuencia de la imposibilidad de muchas empresas a costear el nuevo salario profesional.

Si bien, este aumento contribuiría a que las personas alcancen la línea de bienestar familiar, la doctora en Ciencias de lo Fiscal explicó que dadas las condiciones económicas del país, dicho incremento pudo ser escalonado, iniciando por un 12 por ciento.

"No hay nada negativo en que el trabajador reciba más, el problema es para los empleadores, quizá haya empresas con un 50 por ciento de utilidad, pero hay empresas que no tienen para nada ese porcentaje de utilidad", agregó.

¿Cuáles son las profesiones que recibirán un aumento?

Además de algunas profesiones, el incremento de 20 por ciento también considera un número considerable de oficios como albañilería, trabajador(a) del hogar, gasolinero(a) o peluquero(a) y cultor(a) de belleza.

Albañilería, oficial de

Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en

Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de

Cajero(a) de máquina registradora

Cantinero(a) preparador de bebidas

Carpintero(a) de obra negra

Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial

Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos

Colchones, oficial en fabricación y reparación de

Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial

Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a)

Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial

Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas

Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio

Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos

Chofer de camión de carga en general

Chofer de camioneta de carga en general

Chofer operador(a) de vehículos con grúa

Draga, operador(a) de

Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial

Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial

Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial

Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial

Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio

Encargado(a) de bodega y/o almacén

Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en

Fogonero(a) de calderas de vapor

Gasolinero(a), oficial

Herrería, oficial de

Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial

Jornalero(a) agrícola

Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor

Manejador(a) en granja avícola

Maquinaria agrícola, operador(a) de

Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de

Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial

Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial

Peluquero(a) y cultor(a) de belleza

Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial

Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial

Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares

Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial

Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial

Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje

Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en

Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial

Reportero(a) en prensa diaria impresa

Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa

Repostero(a) o pastelero(a)

Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de

Secretario(a) auxiliar

Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico

Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador

Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial

Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial

Trabajador(a) del hogar

Trabajador(a) social, técnico(a) en

Vaquero(a) ordeñador a máquina

Velador(a)

Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico

Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial

Del mismo modo, la contadora contadora Virginia Ríos explicó que aunque en el listado haya un total de 61 profesiones y oficios, estas no recibirán el mismo salario, pero sí el incremento de 20 por ciento sobre la cantidad que se manejó en 2022, quedando así unas cantidades que oscilan entre los 253.84 y 557.41 pesos.

"La tabla de salarios profesionales ha ido disminuyendo, pero antes había muchos más (...) al final quedan algunos de los oficios y ciertas profesiones catalogadas para que a esas personas no les paguen menos del salario mínimo profesional", agregó.

Dicho listado ha tenido diversas modificaciones, y así como se han eliminado algunas profesiones u oficios también se han agregado otras. En 2020 no se tenían contemplados a los y las trabajdoras del hogar, así como a las y los jornaleros agrícolas.

Por último, la especialista remarcó que este incremento sí constribuye a la mejora en la calidad de vida de las familias mexicanas, considerando que algunas de ellas tienen a más de un miembro que podría ser beneficiado con esta nueva alza en los salarios.