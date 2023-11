Ricardo Salinas Pliego lanzará servicio de seguridad satelital en 2024

El empresario Ricardo Salinas Pliego afina los detalles de un nuevo servicio de seguridad satelital que lanzará en el primer trimestre del próximo año.

Tras su participación en la 79 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el magnate declaró a El Sol de México que su proyecto Total Protect será un servicio para vehículos, mercancías y personas.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Es muy interesante porque como la seguridad en México no existe, uno se tiene que proteger. Algo que debería hacer el Estado lo vamos a hacer nosotros", declaró.

Sociedad Al poder no le gusta la crítica: Ricardo Salinas Pliego durante asamblea de la SIP

Explicó que el proyecto consiste en rastreadores satélitales y todo un sistema de protección a vehículos y personas para que ante un asalto se pueda estén protegidos.

"La idea es que se proteja a la persona, la mercancía que lleva y el vehículo. Es algo que no existe y se va a lanzar", dijo sin dar más detalles.

Salinas Pliego no detalló el monto de inversión para Total Protect, pero aseguró a que generará muchos empleos.

Quiso adelantarse a Musk

En el evento, Benjamín Salinas, hijo del empresario y CEO de TV Azteca, contó a este diario que Grupo Salinas estuvo por lanzar un proyecto satelital como el de Starlink, de Elon Musk.

"Empezamos con el negocio de satélite con una empresa, One Web, pero no floreció. Se hizo antes de Starlink para poder dar internet a todos y donde la infraestructura no sea un impedimento, sobre todo en el ámbito rural", refirió.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Salinas contó que el proyecto fracasó por falta de dinero y por la pandemia, pero confió que pueda retomarse pronto.