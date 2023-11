Hospitalizan al cofundador de Apple Steve Wozniak en CDMX

Steve Wozniak, cofundador de Apple, fue hospitalizado este miércoles en la Ciudad de México tras haber sufrido un accidente vascular en el cerebro.

El empresario iba a dar una conferencia en el World Business Forum a las 16:00 horas, pero el evento avisó que su participación se cancelaba por cuestiones médicas.

De acuerdo con el medio TMZ, a las 15:00 horas, Wozniak fue trasladado al hospital ABC, donde se le realizó de urgencia una resonancia magnética pues al parecer sufrió un accidente cerebrovascular de tipo isquémico.

Sin embargo, gente cercana al empresario dio a conocer que su estado de salud es estable.

Hasta el momento se desconoce si el empresario se quedará en la capital metropolitana para seguir con la atención médica o si será atendido en los Estados Unidos.

Education changed a lot and there is much more to be done. Steve Jobs only wanted the best, and for Apple Education, it meant John Couch. John forged the link between technology and how to better educate the young. These books tell a lot. pic.twitter.com/kGdKYqF6sv — Steve Wozniak (@stevewoz) June 15, 2021

¿Qué es el World Business Forum?

El World Business Forum es un evento organizado por WOBI, líder global en la producción y distribución de contenido de management en ciudades de América, Europa y Asia.

El evento se centra en los temas de actualidad más relevantes para el mundo de los negocios, que estimulan nuevas ideas a los empresarios e inspiran a la acción.

El World Business Forum invita a CEOs, empresarios, innovadores, expertos, artistas y deportistas.

Además, el evento ofrece un entorno único de networking y tiene un duración de dos días en los que miles de personas se reúnen para aprender de los mejores.

La edición en México era el 7 y 8 de noviembre en Expo Santa Fe, donde Wozniak era uno de los principales invitados.