WTTC lanza "Pacto Cancún" por la equidad de género en el sector

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) lanzó el Pacto Cancún para promover la equidad de género en el sector.

En su vigésima cumbre mundial, Gloria Guevera, CEO del WTTC, aseguró que aunque 54 por ciento de la fuerza laboral del ramo es femenina, el Covid ha afectado más a ellas, por lo que lanzaron el Pacto Cancún para la equidad de género.

Finanzas Pide CNET vacunación para trabajadores del turismo

El convenio, dijo Guevara, incluye la firma y el compromiso de más de 100 países en el sector público y privado y se basa en tres pilares: mentorías, patrocinios y representatividad de 30 por ciento en puestos de poder dentro de las empresas y las entidades públicas relacionadas con el turismo.

🔴 Celebrating Diversity, Empowering Women now live!

An interview with @Martina Navratilova, an inspiring leader, world-class athlete, and global icon who has & continues to play an important role in advocating for women, lesbian, gay rights & underprivileged children. #GSCancun pic.twitter.com/dUry22PNi4 — WTTC (@WTTC) April 27, 2021

Durante la conferencia, la extenista Martina Navratilova, destacó que las empresas serán más competitivas si integran más mujeres en puestos de poder, aunque señaló que esas decisiones corresponden a lo altos mandos.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Todo tiene que empezar de arriba hacia abajo, de darle a las mujeres la oportunidad de empoderarlas, lo que no entienden las empresas que son tan homogéneas arriba sus directivos no son tan diversos, así sucede en el trabajo, a los niños se les apoya y tienen la confianza para sacar todo, a una niña no, las mujeres no levantan la mano y no se avientan, entonces me parece que es importante que los lideres vean quien tiene la capacidad y el talento, en lugar de esperar que alguien levante la mano porque los hombres siempre van a levantar la mano y las mujeres no siempre”, destacó.