Alessandra Rosaldo se integra como embajadora de World Visión

Hace días Alessandra Rosaldo desató una serie de especulaciones en torno a su relación con Eugenio Derbez, luego de haber publicado en sus redes sociales el mensaje “uno más en la familia”, por lo que rápidamente se dieron conclusiones sobre la posibilidad de un nuevo embarazo que casi era seguro.



Pero la cantante ayer en una conferencia de prensa aclaró que no se trataba de uno, sino de dos integrantes nuevos, pues dos niñas formarán a ser parte de la familia Debez-Rosaldo.

“Así es, no se trata de un embarazo, sino de mi integración como embajadora a World Visión, una asociación a favor de la niñez mexicana, lejos de la violencia”, expresó.

Sobre su papel en esta fundación es crear conciencia a la población sobre esta problemática que como país nos afecta mucho y unirse para apoyar el entorno social de más de cinco millones de pequeños que viven en condiciones por debajo de los estándares establecidos.

“Mi papel como embajadora es promover #UnoMásEnLaFamilia, visité comunidades y al principio me iba a hacer cargo de una que me enamoró de nombre Sherlyn, visité su comunidad y me recibieron con los brazos abiertos, y no pude evitar también sumarme en la ayuda para Sofía, así que ellas son las dos nuevas integrantes de mi familia, pues no sólo se trata de darles donaciones económicas cada mes, sino convivir con ellas por un largo tiempo, hasta que su vida esté mejor y ellas decidan qué hacer cuando sean grandes”, expresó. La organización global humanitaria cuenta ya con Alessandra Rosaldo como una de sus patrocinadoras y ayudará con 300 pesos al mes por niña para ayudar a que su futuro sea más satisfactorio.

“El objetivo es sumarse a la campaña donde se busca apoyar el desarrollo de niños y sus familias al permitirles vivir en un entorno libre de violencia, con el desarrollo de sus capacidaee4s, salud y la protección de sus derechos”, expresó.