Ana de la Reguera ha trabajado en proyectos que odia, ¿cuáles son?

Durante un tiempo, Ana luchó incansablemente por alcanzar su más grande sueño de ser una actriz de Hollywood, sin embargo, el no leer bien el contrato hizo que su vida diera un giro radical.

Consiguió fama, dinero y, ante los ojos de los demás, es una actriz exitosa, pero a ella simplemente no le gusta, ya que el proyecto en el que se desarrolla es uno de comedia, bastante alejado a lo que buscaba.

Lee también: Ana de la Reguera y Tenoch Huerta protagonizan La purga por siempre

Inevitablemente, Ana explota ante diversas situaciones. No se siente a gusto con su equipo de trabajo, su vida amorosa tiene inconsistencias y sigue lidiando con su madre, quien se mudó con ella a Los Ángeles; todo le sale muy mal.

Es así como se desarrolla el inicio de la segunda temporada de la serie Ana, protagonizado por Ana de la Reguera, que estrenará este 22 de julio en Prime Video y estará disponible en más de 240 países a través de esta plataforma; en Estados Unidos y Puerto Rico tendrán acceso al contenido mediante el servicio de Pantaya.

“Es una comedia más frenética, más de enredos sobre todo porque ves el detrás de cámaras de la vida de una actriz que está completamente enojada, decepcionada, atrapada en un papel que odia y que quiere salir, a como dé lugar, de esa pesadilla por eso se vuelve muy divertida.

“Esta segunda temporada aborda lo que sucede con el sueño cumplido, cuando lo que quieres tanto, eso que deseas tanto, te llega, pero se vuelve tu peor pesadilla y lo que haces al respecto. Poco a poco te vuelves a sentir perdido y te preguntas: ¿qué es lo que quieres?, tienes éxito con algo que no te gusta en realidad, tienes ese reconocimiento, fama, fortuna, pero también un descontento terrible en tu vida personal y profesional”, afirmó De la Reguera en entrevista con El Sol de México.

Este proyecto, mismo en el que ha trabajado la veracruzana durante los últimos siete años, retrata muchas experiencias reales de la vida de la actriz. Al igual que su personaje, ella también ha tenido que afrontar proyectos que no le gustan y ha defendido los que más le conmueven.

La comedia se llama Ana y se estrenará en julio próximo / Laura Lovera

“Lo que sucede mucho en los proyectos es que amas tanto uno y nadie lo ve o a nadie le importa y sí me ha tocado que no me ha gustado hacerlo, pero a la gente le encanta justo ese proyecto y es raro porque lo promueves, pero odias a todos”, dijo entre risas.

En la primera temporada de Ana, quien la aconsejaba -y criticaba-, era su mamá, ahora, quien tiene esa función es un personaje interpretado por Carmen Salinas en su última aparición en pantalla.

De acuerdo con la protagonista, esta temporada es en homenaje a la veterana actriz, quien falleció en diciembre del año pasado tras una estancia de varias semanas en el hospital; de hecho, el día previo a ser ingresada por un derrame cerebral, Carmen Salinas terminó de grabar junto al elenco de Ana.

“Fue muy lindo poder compartir con ella, verla feliz, que haya estado contenta en la serie, de verdad la tratamos muy bien, la consentimos mucho y estaba perfectamente bien cuando terminamos de grabar.

“Fue una muerte inesperada, pero a la vez muy linda porque acababa de ir a misa, estábamos haciendo escenas en la iglesia, pidió por sus seres queridos, terminó del llamado, le aplaudimos, la besamos, la grabamos, se fue a su casa y luego murió. Sí fue muy sorprendente y triste, pero creo que vivió una vida muy plena”, aseguró De la Reguera.

Defiende el uso medicinal de la mariguana

Para sobrellevar sus problemas, Ana y su novio Papasito (David Palacio), fuman algunos cigarros de mariguana; este tema es importante para la actriz, que invita a quitar el estigma que tiene la planta, según refiere.

“Por años estuvo muy politizada la mariguana, estigmatizada, cuando es todo lo contrario. Si comparas los beneficios de la mariguana y el alcohol, el alcohol no te da ningún beneficio, al contrario la gente muere de alcoholismo, de cirrosis, pero la gente nunca se ha muerto por consumir mariguana.

“Es una planta medicinal que ayuda a muchas enfermedades terminales, a la ansiedad, la pasas bien, te relaja, por eso era un tema para hablar, como decir ‘esto está bien, no hay nada malo al respecto, al contrario’”, sostuvo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La serie cuenta con las actuaciones de Tina Romero, Andrés Almeida, David Palacio, Paly Duval, Christian Meier, y Gabriela Roel, entre otros. Está conformada por seis capítulos, bajo la dirección de Marcelo Tobar.

Por otro lado, en cuanto al plano sentimental, se rumora que Ana de la Reguera y Alfonso Herrera mantienen un noviazgo; hace unos meses se vio a la pareja paseando por Coyoacán.

Al cuestionarle sobre si es verdad que entre ambos existe algo más que una amistad, la actriz decidió omitir el tema.