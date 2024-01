Desde Paris Hilton hasta Peso Pluma: famosos se preparan para despedir el 2023

El 2023 llegó a su fin y diversos artistas, cantantes y actores comparten en sus redes sociales la forma en la que le dan la bienvenida a este 2024.

Una de las primeras actrices en recibir el Año Nuevo fue Lindsay Lohan, quien lo hizo en compañía de su esposo Bader Shammas y su hijo desde Dubai, donde vive desde hace unos años.

"Deseando a todos un año bendecido. ¡Que esté lleno de amor, buena salud, paz y felicidad! Lleno de gratitud", dijo la actriz desde sus redes sociales.

La modelo Hailey Bieber compartió en las historias de su Instagram momentos destacados de su 2023, en donde se ven viajes, colaboraciones y actividades que vivió junto a su esposo Justin Bieber.

Del mismo modo deseó a sus seguidores un feliz 2024 y aseguró estar lista para este Año Nuevo.

Otra de las famosas que compartió un recap de su 2023 con sus seguidores fue Ariana Grande, quien les dijo desde una publicación en Instagram "los veo el siguiente año".

Por su parte, Kim Kardashian presumió en redes el bosque nevado en el que se convirtió su casa este año, el cual le servirá para recibir el 2024 en compañía de su familia.

Shakira recordó también su 2023 con un video que compartío a sus seguidores, en el que aseguró que fue un magnífico año para ella. En la publicación resaltó las premiaciones que obtuvo este año así como la debelación de una estatua en su honor en Barranquilla, Colombia.

Peso Pluma también fue parte de la lista de los famosos que no dejaron de despedir este 2023 con un agradecimiento hacia sus fans.

"Gracias a ustedes y a mi Dios que me permiten cumplir mis sueños y compartir mi música con todo el mundo. Para los que no saben GÉNESIS es el comienzo de algo que no tiene fin, y nada me pone más feliz que compartirlo con ustedes, gracias por recibir mis raíces de una manera tan genuina y especial, que tengan un feliz fin de año y prepárense porque este 2024 viene con muchas sorpresas", dijo el cantante desde su cuenta de Instagram.

Con una referencia a Mean Girls, Paris Hilton compartió una foto donde escribió "Entren perdedores, estamos viviendo el Año Nuevo".