Arctic Monkeys conquistan al Foro Sol

Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O'Malley entraron al escenario uno tras otro, y saludando sonrientes a las 65 mil personas que se dieron cita en el Foro Sol para el show que los Arctic Monkeys ofrecieron esta noche.

"Sculptures" inició el setlist de hora y media que presentaron. "¿Cómo están?", dijo Alex antes de continuar con "Brianstorm", la cual emocionó tanto a los fans, que incluso el piso vibró al ritmo de los saltos que daban.

El cantante se dirigía de vez en cuando al público, con frases cortas como "Muchas gracias", "Ciudad de México, gusto en verte" y "¿Cómo se sienten?". Sobre el recinto comenzaron a caer unas cuantas gotas de lluvia, pero éstas no impidieron que la gente siguiera cantando.

"Snap out of it", "Don't sit down", "Teddy picker", "Crying lightning", "Tranquility", "High" y "Arabella" siguieron con el setlist. En ésta última, se desataron los suspiros de algunas fans, pues Alex se quitó los lentes oscuros que portaba.

-Pinchis #ArticMonkeys se rifaron, pero les guardo rencor por no cantar -#IwannaBeYours , pero dejando de lado eso 🚀🔥bien por la energía del concierto 👌⚡️

Los piropos para él estaban a la orden del día. Frases como, "te amo", "guapo" y "viejo sabroso" se alcanzaban a escuchar en medio de los silencios entre cada canción. Sin embargo, estos no rompieron el ritmo del cantante, quien continuó interpretando su repertorio con gran concentración.

La escenografía era sencilla, compuesta únicamente por una bola de disco gigante, y una pantalla al fondo, donde se proyectaba la imagen de Alex y sus compañeros en un marco circular. Los asistentes se encargaban de iluminar el recinto con sus celulares, durante temas como "Perfect sense", "View" y "Knee socks".

Do I Wanna Know?

Do I Wanna Know?

Los "baños" de cerveza tampoco faltaron en esta celebración, pues en los momentos más álgidos del show se observaban vasos volando por los aires, derramando el líquido sobre quienes se encontraban alrededor.

El show siguió con "Pretty visitors", "Fluorescent" y "Mirrorball". "¿La están pasando bien?", preguntó el vocalista, mientras se aproximaba a su teclado para continuar con "505" y "Do I wanna know?".

"Magnífico, muchas gracias ", exclamó Turner. "Qué hermosa audiencia. Muchas gracias, increíble. Verdaderamente increíble", agregó el músico, antes de cantar "Bodypaint".

La banda se ausentó unos segundos, pero regresaron rápidamente para seguir. "¿Quieren un poco más?", gritó Alex. "Hello you" sonó a continuación, y antes de que terminara la bola disco descendió y se encendió, dejando ver unas letras que decían "Arctic monkeys".

"Dancefloor" y "R u mine" cerraron el show. "Muchas gracias México, estuvieron magníficos", se despidió Turner.