Cine, un libro y música nueva traerá Luis Fonsi este año

El rostro y la voz de Luis Fonsi estarán próximamente en la pantalla grande. El cantante tendrá una participación en una cinta de comedia y prestará su voz en un filme animado; así lo compartió el boricua en conferencia de prensa.

“A principios de abril sale una película dirigida y escrita por Juan Luis Guerra, una de dibujos animados que me invitó a hacer la voz del personaje principal, se llama ‘Capitán Avispa’, es un superhéroe y es un proyecto que me tiene súper emocionado”, afirmó Fonsi.

“Es escrita por el maestro, tiene su música, estoy junto a Joy, de Jesse y Joy, ella es la otra protagonista, está Juanes, hay gente muy linda”, completó.

Doble Vía Famosos y únicos: qué celebridades nacieron en Año Bisiesto

“Capitán Avispa” cuenta con el guion de Juan Luis Guerra Guerra, como Gustavo Alberto López y Miguel Yarull. Joy prestará su voz a la “Princesa Honey Bee” y Juanes al “Sargento Picadura”; el elenco lo completan Karen Martínez, José Guillermo Cortines, Amelie Vega, Héctor Aníbal, entre otros.

Por otro lado, aunque no dio detalles, se sabe que el título provisional de la película en la que actúa es “The Answer To My Prayer”, bajo la dirección de Patrick Pérez Vidauri, y el guion de Nancy De los Santos. El elenco está conformado, entre otros, por Tatanka Means, Jackie Cruz, y Chris Kattan.

En otros proyectos, la próxima semana, Luis Fonsi lanzará su libro infantil en idioma inglés y español. Éste fue resultado de la inspiración de ser padre.

“Obviamente tener hijos es el mejor regalo que me ha dado la vida, es lo más importante que tengo, eso me inspiró a hacer un libro muy bonito que tiene que ver con mi país, con Puerto Rico y con música”, expresó.

Luis Fonsi lanzará su libro infantil en idioma inglés y español. Foto: Universal Music

Y para mayo estrenará su nuevo álbum discográfico que llevará por título “El Viaje”. Un compilado de 13 canciones, con nombres alusivos a distintas ciudades y países del mundo que son significativos para el compositor.

“Es un disco personal, alegre, romántico, con canciones rítmicas, ‘corta venas’. Es la celebración de estos 25 años de carrera que me ha regalado la vida y la música. Los temas son historias que pasan por diferentes lugares, traté de hacer lo mejor posible para elegir esas ciudades que han marcado tanto en mí, hicimos una selección importante de lugares.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante.

“Obviamente está incluido México que ha sido un lugar que me ha llenado de muchos recuerdos, momentos, donde he vivido, donde he hecho discos, videoclips, he escrito canciones importantes en mi vida, entonces marca un capítulo muy importante de toda mi historia”, aseguró Fonsi.

En el disco incluirá un tema titulado “Andalucía” que está dedicado a su esposa Águeda López.

Con estos proyectos, el artista de 45 años confirmó vivir en el mejor momento de su carrera, disfruta de cada éxito y cada paso que ha dado, incluso, no se arrepiente de nada.

“Mi viaje ha sido muy bonito, no ha sido perfecto, pero sí muy hermoso y no cambiaría absolutamente nada de lo que he vivido, no cambiaría ninguna decisión de mi vida, ni personal ni profesional porque me ha llevado a este momento, me encanta el momento musical que vivo actualmente, el personal.

“Mi humilde consejo es que hay que dejarse llevar, confiar en el proceso, en el tiempo y tener paciencia y casi siempre todo va cayendo en su lugar”, finalizó.