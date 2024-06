Disco duro / El INE en frases

Esta semana pudimos platicar con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, previo a la jornada electoral de mañana. En apretada síntesis esto fue lo que nos dijo:

-“La jornada electoral del próximo domingo será pacífica en su desarrollo y copiosa en votos, pues están dadas las condiciones de operatividad y respaldo en materia de seguridad para que así suceda. No tengo en mente algún escenario catastrófico.”

-“Hay focos rojos para instalación de casillas y desarrollo de la jornada en Chiapas, Michoacán, la sierra de Chihuahua y zonas aisladas de Sinaloa, pero confío en que el despliegue de 260 mil efectivos de la Guardia Nacional, Marina y Sedena coadyuven a que todo se desenvuelva en calma”.

“Se ha otorgado seguridad a los candidatos que lo solicitaron. Se ha cuidado cada parte del proceso, desde la entrega del material y boletas electorales a cada rincón del país, con vigilancia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Más la custodia de los centros de votación”.

-“Nos hemos puesto como meta que haya un 70 por ciento de participación, de un padrón total de 99.5 millones de mexicanos. Aspiro a que se pueda instalar el 100 por ciento de casillas del país, aunque en ninguna elección eso ha sido posible. Lo que sí se garantiza es que habrá funcionarios de casilla suficientes en cada una de las que se instalen.”

-“El voto en el extranjero se pudo reencauzar a tiempo, toda vez que en su momento se detectaron posibles irregularidades. Una vez revisados pudieron ser habilitados más de 230 mil mexicanos para ejercer su derecho al voto y sólo quedaron 3 mil 300 sin posibilidad de ello al no tener forma de comprobar su origen”

-“En esta elección vimos mucho trabajo de partidos políticos en colonias, en calles, en parques, en mercados, en universidades, que estaban un poco olvidados por el efecto de los medios y de las propias redes que son muy fuertes. Pero regresó el uso de espacios públicos, de estadios, de espacios culturales. Eso es bueno, los acerca a la gente”.

-“Me parece que los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en este proceso porque se han sumado a las campañas de promoción del voto, de responsabilidad ciudadana. Han hecho llamados a ejercer el voto, respetando la decisión individual de las personas”.

-“Durante el actual proceso electoral el INE tuvo que sacar varias “tarjetas amarillas” a los actores políticos porque la vehemencia de su narrativa a veces los puso en situaciones en las que el árbitro electoral debió intervenir. El Tribunal Electoral, que es el sancionador, no sacó ninguna roja. Eso es alentador”.

-“La democracia mexicana no corre ningún riesgo y, por el contrario, todo prueba que es el sistema de vida política en el que los mexicanos queremos seguir viviendo”.

-“Es necesario actualizar la Ley Electoral a lo que pasa en 2024, porque se dan situaciones inéditas como esas precampañas que no sabemos si son campañas, y luego viene la campaña oficial. Pero tampoco veo que haya que dar marcha atrás a temas como que un órgano autónomo deje de organizar los comicios para que el gobierno vuelva a controlar las elecciones. Eso no. No hay forma de dar marcha atrás”.

-“Habrá tres momentos importantes el día de la elección: la instalación matutina del Consejo General del INE, para mandar a un receso por ahí de las 11 de la mañana; más tarde el cierre de casillas, que se dará formalmente a las 6 de la tarde. Y hay un tercer momento en el saldré en cadena nacional a anunciar la tendencia que se haya perfilado de ganadora, ganador, en el conteo rápido presidencial”.