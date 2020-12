¿Satisfecho con Mandalorian? Disney+ trae más de Star Wars

A un mes del lanzamiento de la plataforma en Latinoamérica y con más de 86 millones de usuarios, Disney Plus anunció a través de su cuenta oficial de Twitter el lanzamiento de más de 50 nuevas producciones exclusivas que ampliarán los universos de Star Wars, Marvel, Pixar y todo el mundo de Disney.

¿Qué es lo que te hace sentir vivo? ✨🎹#Soul, de Disney y Pixar, estreno 25 de diciembre. Solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/9QKeNV2JLa — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 10, 2020

Lo nuevo de Star Wars

Según lo publicado en el twitt, son al menos 10 series nuevas que ampliarán el mundo de Star Wars. Entre las mencionadas se encuentran las ya esperadas, Obi Wan (que pretende narrar la historia del jedi más famoso de este universo con las actuaciones de Ewan Mcgregor y Hayden Christensen), Rangers of the New Republic Ahsoka y Andor, siendo esta última inspirada en el personaje hecho por Diego Luna en Rogue One.

Ahsoka, una nueva Serie Original, con @RosarioDawson y en la cronología de #TheMandalorian llegará muy pronto a #DisneyPlus. pic.twitter.com/jsNvZZvjYA — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 10, 2020

“Todo lo que hice, lo hice por la Rebelión”. Andor, una Serie Original del universo de Star Wars llega a #DisneyPlus en 2022. pic.twitter.com/8FSfXEosGt — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 10, 2020

El anuncio que sorprendió a los fans de esta saga, fue el anuncio de la nueva película de Star Wars Rogue Squadron, que será dirigida por Patty Jenkins, la realizadora de Wonder Woman.

Hayden Christensen regresa como Darth Vader, y se une a Ewan McGregor en OBI-WAN KENOBI. La serie Original Disney+ comienza 10 años después de los dramáticos eventos de Star Wars: La Venganza de los Sith. Muy pronto, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/uK9HdrU7IE — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 11, 2020

Continúa el mundo de los super héroes de Marvel

Serán también 10 series del universo Marvel que la plataforma lanzará en los próximos años, de las cuales no se han detallado.

Sin embargo, los fanáticos de este mundo de superhéroes ya esperan títulos tales como Wandavision", “Hawkeye”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Ms. Marvel”, mismos que se estrenarán en Disney Plus.

Jeremy Renner vuelve a interpretar a Hawkeye, en equipo con la arquera conocida en los comics, Kate Bishop interpretada por la increíble Hailee Steinfeld. #Hawkeye, una Serie Original, llegará muy pronto a #DisneyPlus 🏹 pic.twitter.com/RlPAtgGUOt — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 11, 2020

The Falcon and the Winter Soldier, una serie original Disney+, disponible el 19 de Marzo solo on #DisneyPlus. pic.twitter.com/2orMoPQdYa — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 11, 2020

“Somos una pareja inusual”. #WandaVision, una serie Original Disney+, estreno 15 de enero. Solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/csfwuhSdrL — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 11, 2020

Otros estrenos

Entre todas estas novedades, se anunció también la precuela de El Rey León, el live action de Pinocho, la adaptación de Chip y Dale, la secuela de Encantada y una adaptación de Peter Pan titulada, Peter y Wendy, así como una serie precuela de La Bella y la Bestia.

Uno de los más grandes clásicos de todos los tiempos llega a #DisneyPlus: Pinocho, la película reversionada en acción real, protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Robert Zemeckis. pic.twitter.com/sCppU4WO0y — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 11, 2020

Peter Pan & Wendy volarán a #DisneyPlus. David Lowery dirige un increíble elenco incluyendo a @YaraShahidi en el rol de Campanita y a Jude Law como el Capitán Hook. 🧚 pic.twitter.com/PplrlbB6c5 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 11, 2020

