Divas del pop celebran 40 aniversario de MTV

A bordo de un taco que circulaba por un Times Square decorado con fotos de ella, Madonna abrió la 37° entrega de los Premios MTV. La "chiva material" fue la encargada de dar la bienvenida al público, a la que también sería la celebración por los 40 años de MTV.

Así dio inicio la ceremonia (conducida por Doja Cat) que enseguida continuó con la presentación musical de Olivia Rodrigo. La intérprete de" Good 4 u" fue la primera galardonada de la ceremonia, por su tema "Drivers licence", que ganó como Canción del Año, y recibió su premio en manos de Jennifer López.

"Quiero dedicarle este premio a las chicas que escriben canciones en su habitación", expresó. Más tarde en la ceremonia, la cantante fue reconocida como Mejor Artista Nuevo.

Cindy Lauper fue otra de las divas en hacerse presente, y una de las más ovacionadas de la noche. La artista aprovechó su aparición para enviar un mensaje de equidad: "Las chicas solo se quieren divertir, eso no ha cambiado, pero también queremos pagos equitativos, control sobre nuestros cuerpos derechos fundamentales", expresó.

El evento contó con la conducción de Doja Cat, quien sorprendió por sus locos atuendos de gusano, y uno donde en lugar de sombrero portó una silla roja en su cabeza, en la cual se sentaba a descansar mientras anunciaba a los siguientes presentadores.

Entre los principales ganadores de la noche se encontraron Billie Eillish como (por "Your power"), Doja Cat y Sza como Mejor Colaboración por "Kiss me more". El Mejor video Hip Hop fue para Travis Scott, Young Thug y M.I.A. por “Franchise”, mientras que la Mejor Canción Pop y el Artista del Año fue para Justin Bieber.

"La música es un escape excelente para llegar a la gente y juntarnos. Tenemos más en común de lo que sabemos, veo muchas caras hermosas aquí, realmente creo que lo mejor está por venir", expresó Bieber en su discurso de agradecimiento. Sin embargo, recibió críticas en las redes por haber triunfado en esta última categoría, en lugar de las mujeres que compartieron la nominación con él.

Las categorías de Mejor R&B, Mejor Grupo y Mejor Coreografía fueron para Bruno Mars (por "Leave the door open"), BTS y Harry Styles (por "Treat People With Kindness"), respectivamente. Por su parte, Beyoncé se llevó el "hombre de la luna" como Mejor Cinematografía por el video de "Brown Skin Girl".

La agrupación Foo Fighters fueron reconocidos como Artistas Globales, siendo los primeros en recibir este galardón en la historia de MTV. "Hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo", expresó el vocalista Dave Grohl. "Nos vemos de nuevo en 26 años", finalizó entre risas.

Durante su presentación, hicieron además un homenaje al recién fallecido Charlie Watts, al colocar su nombre con plumón en la batería.

Billy Potter aplaudió la diversidad y apertura de la industria que ha permitido que figuras LGBT tengan un espacio en la música y la televisión, y acto seguido presentó el número de Lil Nas X. Fiel a su estilo, el rapero apareció con estrafalarios atuendos color rosa, y cerró su actuación con el tema "Montero" (sencillo que ganó como Video del Año y Mejor Dirección), en un escenario repleto de bailarines en tanga.

El puertorriquelo Ozuna dio el toque latino a la velada, al presentar por primera vez su tema "La funka", acompañado por botargas de muñecos de peluche y un oso gigante que flotaba por el recinto.

Otros de los invitados musicales fueron...

21 Pilots, Ed Sheeran, Camila Cabello y Shawn Méndez, Chloe Bailey, Normani, y la propia Doja Cat, quien hizo una presentación en las alturas colgada desde un arnés.

Alicia Keys hizo un homenaje a la ciudad de Nueva York y realizó su presentación en el escenario alterno, vestida con un brillante atuendo dorado, y acompañada por el rapero Swae Lee.