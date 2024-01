Eric Clapton vuelve a México: fecha, lugar y venta de boletos

Los amantes del rock y el blues estás de plácemes, Eric Clapton regresa a México con un concierto en el que interpretará sus éxitos.

Hace más de 23 años que el autor de “Layla”, “Tears in Heaven” y “Sunshine of Your Love” visitó por primera vez el país, en el año 2001 se presentó como parte de la gira “Reptile World Tour”.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Eric Clapton?

El legendario guitarrista británico se presentará el 3 de octubre de este año en el Foro Sol, anunció la empresa Ocesa.

Ex integrante de grupos como The Yardbirds y Cream, Clapton supo crear una carrera en solitario que le valió el reconocimiento de sus colegas, quienes desde su época de juventud le apodan “Slowhand” (mano lenta) por su estilo y destreza al tocar la guitarra.

A sus 78 años, el músico emprende una discreta gira, en mayo se presentará en Reino Unidos, Irlanda y París; en septiembre visitará ofrecerá dos conciertos en Brasil y en octubre se presentará en la Ciudad de México.

Venta de Boletos de Eric Clapton

La preventa para adquirir los boletos para el concierto de Clapton en el país iniciará el 31 de enero a las 14:00 en taquillas del Foro Sol y a través de la página digital de Ticketmaster.

En esta ocasión el cantautor tendrá como invitado especial a Gary Clark Jr., el guitarrista que empezó a tener notoriedad por su versión de “Come Together” de Los Beatles, tema que se incluyó en la película “Justice League” de Zack Snyder.