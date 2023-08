Falta interés en el cine con alma: Carlos Marcovich

Carlos Marcovich celebra 26 años de "¿Quién diablos es Juliette?", que hasta la fecha es considerado el documental mexicano más visto de la historia, y regresa a la pantalla grande en proyección en 35 mm en el Centro Cultural Universitario (CCU).

En entrevista con El Sol de México, el director se dijo entusiasmado de que el público pueda revivir este trabajo, pues considera que sigue siendo un retrato muy fiel de La Habana."Es una película que, si la ves, parece que fue filmada este año. No ha envejecido, por la historia, por la manera en que está filmada, por la narrativa, la edición tan extraña".

Recomendado para ti: Festival Macabro exhibirá más de 100 cintas de horror

"Por otro lado Cuba es un lugar que no cambia, como no hay dinero, no se construye, se quedó la ciudad colonial tal cual desde los 50. Ves la película y vas a La Habana, y verás que es prácticamente lo mismo, aunque ya entró el celular, las computadoras y la tecnología", agregó.

Tras su presentación en 1997, se presentó en más de cien festivales en países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Corea y Taiwán. Además, ganó 14 premios, entre los que destacan Mejor Película Latinoamericana en el Festival de Sundance y Mejor Ópera Prima en los premios Ariel de 1997.

Cortesía Filmoteca de la UNAM

La película es una docuficción que narra la historia en paralelo de dos mujeres Juliette, una adolescente cubana y Fabiola, una modelo mexicana.

Además de este trabajo, también se proyectarán en el CCU su más reciente proyecto, "Morenitas", el cual busca retratar la belleza de las mexicanas, además de generar una reflexión sobre la discriminación, el racismo y la polarización.

Al respecto, Carlos comentó que este tipo de proyectos le permiten visibilizar los problemas sociales, y con ello reafirma su creencia de que el cine, al igual que todas las artes, es un acto de comunicación.

"Lo primero es hablar de las cosas, ponerlas en la mesa, ponerlas en pantalla. Aceptar que hay un problema, mientras no lo reconozcas nunca lo vas a solucionar. La diferencia de oportunidades en este país para la gente morena, que es casi el 90 por ciento de la población", dijo.

Literatura Acervo de Elena Poniatowska se quedará en México

EL CINE ES UN DEPORTE CARO

El cineasta lamentó que actualmente sea tan costoso ir al cine, pues "se ha vuelto un deporte muy caro", y eso provoca que a las personas con familias grandes les cueste trabajo acudir a las salas con regularidad.

En su opinión, esto ha llevado a que haya menos apoyo al cine mexicano, ya que las cadenas prefieren dar espacio a los grandes blockbusters, y así asegurar sus ganancias. "Optan por la mega película del superhéroe. Es un tipo de cine de entretenimiento, no hay un contenido humano más allá de eso".

"Eso ha generado que las cadenas de cine que quieren vender boletos y comida, ya no les importa qué consuma el público, si es la película de Marcovich o la de "Barbie", ellos quieren hacer negocio, porque es a lo que se dedican", declaró.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Asimismo, subrayó que también el público ha dado pie a esta tendencia, pues no muestran suficiente interés en el cine "que busca tocar un poco el alma". "Tampoco está educado para ver este tipo de contenidos, un poco es por el producto que ofrece la televisión, las plataformas, que puedes ver cualquier cosa, es un tema complejo. El cine mexicano ha quedado escondido", finalizó.

En la primera función de ¿Quién diablos es Juliette? y Morenitas, el 24 de agosto en la Sala Julio Bracho y la Sala José Revueltas del CCU, respectivamente, la entrada será libre y se contará con la presencia del director. Ambas películas tendrán funciones del 24 al 27 de agosto.