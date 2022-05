Justin Bieber llama a la unidad en su primer show de la Ciudad de México

Consciente de los problemas raciales, de las divisiones que existen entre los seres humanos y los enfrentamientos, Justin Bieber alzó la voz para pedir unidad, igualdad y promover el amor en su primer show del Foro Sol en la Ciudad de México, este miércoles.

Tras una hora de show, el canadiense externó su postura ante las injusticias y pidió amor, siempre.

“Este tour (Justice) trata sobre la unidad, todos somos iguales. En este mundo hay mucha división y mucha injusticia racial.

“Nosotros tenemos que ser el cambio, tenemos que estar juntos, unidos y celebrar entre nosotros que somos lo mismo. El racismo es diabólico, por eso busquemos la unidad, permanezcamos juntos”, dijo el cantante sobre el escenario.

Un grito de parte de los 57 mil 100 asistentes fue lo que se escuchó después, así como el nombre de “Justin” en una sola voz.

Sin necesidad de tener bailarinas a su alrededor, Bieber llena solo el escenario.

Puntual, el joven de 28 años comenzó su show, al ritmo de “Somebody”.

Con una vestimenta cómoda, gorra negra con la letra “B” bordada en el centro fue como salió al escenario y así permaneció durante las casi dos horas de show.

Diez pantallas gigantes que proyectaban gráficos y algunas imágenes de sus videos, así como una vasta selección de pirotecnia fue lo que marcó su presentación.

Temas como “Hold on”, “Deserve you”, “Holy” y “Confident” fueron parte del inicio.

Mientras transitaba de tema en tema, la gama de colores seleccionada fueron cambiando: azules, rojos, morados, rosas, amarillos y verdes destacaron.

Los temas que más generaron euforia en los fans fueron “Where are Ü now?”, “What do you mean?” y “Yummy”.

El escenario fue amplio, tanto a lo largo como a lo ancho, incluso estuvo dividido en cuatro escalinatas. Después de algunos temas, seis bailarines comenzaron a salir para acompañar las coreografías, al final sumaron 12, principalmente en temas como “All that matters” y “Sorry”.

“‘Mexico City’. Los amo mucho a todos, son tan especiales, estoy muy agradecido por esta aquí.

“Ustedes son como ninguno otro en el mundo”, dijo Bieber.

“Te amo. Te amo con todo mi corazón (México)” agregó el cantante en español.

Uno de los momentos que más lució conmovido fue al término del tema “2 Much”; el rostro del cantante se reflejó en las pantallas con ligeras lágrimas.

Previo a interpretar “Peaches”, Bieber salió al entarimado acompañado de un piano; el público pedía que se quitara la ropa y enseñara su abdomen firmen que ha mostrado en algunas fotos, sin embargo, el cantante se enfocó más en disfrutar del instrumento.

Minutos antes de las 22:30 horas, Bieber cerró con broche de oro con el tema “Anyone”.